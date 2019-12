Topman financiële waakhond wordt gouverneur Bank of England

Andrew Bailey volgt op 15 maart gouverneur Mark Carney op bij de Britse centrale bank.

De favoriet heeft het gehaald. De Britse minister van Financiën Sajid Javid bevestigde vrijdag dat Andrew Bailey de volgende gouverneur wordt van de Bank of England. Carney blijft zes weken langer dan gepland om een vlotte opvolging te verzekeren.

De 60-jarige Bailey is sinds 2016 hoofd van Financial Conduct Autority, de regulator van de financiële sector. Hij was voordien onder meer vicegouverneur van de centrale bank en persoonlijke medewerker van Eddie George, een ex-gouverneur. Bailey is doctor in de economische geschiedenis.

Over zijn visie op het monetair beleid is weinig bekend. Bailey was nooit lid van het negenkoppige comité voor monetair beleid, dat het rentebeleid van de centrale bank bepaalt. De basisrente bedraagt 0,75 procent sinds augustus vorig jaar. Bij de jongste vergadering stemden twee van de negen bestuurders voor een renteverlaging.

Schandalen

De benoeming van Bailey werd verwacht, hoewel de financiële waakhond de jongste jaren werd gecronfronteerd met een paar schandalen. Het obligatiehuis London Capital & Finance ging ten onder en fondsbeheerder Neil Woodford bevroor miljarden die beleggers hadden geïnvesteerd in zijn belangrijkste aandelenfonds.

Een andere kandidaat voor de topjob bij de centrale bank was Minouche Shafik, de directeur van de London School of Economics en een voormalige vicegouverneur. Ook Gerard Lyons, economische adviseur van Boris Johnson toen die burgemeester van Londen was, en Kevin Warsh, een voormalige bestuurder van de Amerikaanse centrale bank, werden genoemd.