Tradingschandaal nekt Fed-betuurders en kan macht duiven versterken

Twee voorzitters van regionale Fed-kantoren, Robert Kaplan van Dallas en Eric Rosengren van Boston, gaan vervroegd met pensioen. Dat heeft alles te maken met de commotie die ontstaan is over hun persoonlijke trading. Verschillende media berichtten eerder deze maand dat beide Fed-bestuurders actief aandelen en andere activa verhandeld hadden, terwijl ze vorig jaar mee het forse beleid uittekenden waarmee de centrale bank reageerde op de pandemie.

Voor Kaplan gaat het over 27 aandelen, fondsen en andere activa voor een bedrag dat in de miljoenen dollars loopt. Rosengren hield het bescheidener, maar handelde wel in vastgoedfondsen, terwijl hij vorig jaar in speeches zijn bezorgdheid uitdrukte over de markt van commercieel vastgoed.