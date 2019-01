Trafigura grijpt macht bij Nyrstar

Voorzitter Martyn Konig wordt nu 'uitvoerend' voorzitter bij de zinkspecialist, de financieel directeur wordt na nauwelijks een half jaar per direct wandelen gestuurd.

Bedrijven die op vrijdagavond persberichten sturen, geruststellend is het nooit. Dat van Nyrstar telt slechts twee korte paragrafen, maar ze vertellen wel een duidelijke boodschap: grootaandeelhouder Trafigura betonneert nu ook operationeel de macht bij de zinkspecialist.

Voorzitter Martyn Konig, een vertegenwoordiger van Trafigura, wordt in plaats van gewoon voorzitter nu 'uitvoerend voorzitter'. Volgens een woordvoerster betekent dat niet dat CEO Hilmar Rode een schoonmoeder naast zich krijgt, maar is het vooral de bedoeling dat Konig zich met de lopende evaluatie van de kapitaalstructuur gaat bezig houden.

Pro memorie: Nyrstar dreigt ten onder te gaan onder de hoge schuldenlast, die door de zwaar teleurstellende cashflow ondraaglijk zwaar is geworden. Om overeind te blijven, moest Nyrstar eind vorig jaar in ruil voor een noodkrediet van Trafigura zijn kroonjuweel, de tot metalenraffinadeur omgeturnde smelter in het Australische Port Pirie, in onderpand geven.

Analisten denken dat dat enige manier om Nyrstar weer een toekomst te geven een schuldherschikking is, die bij lopende evaluatie uit de bus moet komen. Schulden in aandelen omzetten, met andere woorden. Daarbij zullen de bestaande aandeelhouders zo goed als zeker hun stukken vrijwel waardeloos zien worden. Beurshuis ABN AMRO hanteert daarom pro forma een koersdoel van 1 cent.

In afwachting van de uitkomst van de 'capital review' is het gedecimeerde aandeel de speelbal van shorters, baissespeculanten. De beurswaarde is nog 75 miljoen euro, de schuldenberg - 1,45 miljard euro per 30 september - torent daar hoog boven uit.

De financieel directeur, Michel Abaza, wordt per direct ontslagen en ad interim vervangen door oudgediende Roman Matej. 'Dit was een beslissing van de raad van bestuur', benadrukt de woordvoerster van Nyrstar.

Ze geeft aan dat de situatie nu niet meer te vergelijken is met afgelopen zomer. Lees: we hebben een crisismanager nodig. Matej gaat zich luidens de mededeling intensief bezig houden met de herstructurering van de balans.