Trakteer die dame op een biertje!

Als u vanavond uitgaat, bestel aan de toog dan eens een Stella, en trakteer uw partner ook op eentje! Hebt u geen partner? Geen erg, want dan betaalt u toch mee voor een dame die duizenden kilometers van u verwijderd met volle teugen van een glas water kan genieten.

Dit is trouwens niet mijn raad - van mij mag u gerust ook een Primus, Rodenbach, Duvel of eender welk gerstenat drinken - maar van een veel knappere vent: de Amerikaanse acteur Matt Damon.

Damon en AB InBev (+2,5%, 88,76 euro) lanceerden eind januari samen de campagne ‘Buy that Lady a Drink!’. Die moet het pilsmerk Stella Artois promoten. In ruil doneert de biergigant een deel van de opbrengst aan Water.org, een non-profitorganisatie, opgericht door Damon, die overal ter wereld de mensen van proper water wil voorzien.

De start van het vierjarige partnership was een reclamespot tijdens de Super Bowl, de meest bekeken sportwedstrijd van het jaar in de VS, met Damon die een Stella-glas vol water vasthoudt (foto). ‘Met de aankoop van een 12-pack met kelkglas voorzie je een jaar lang iemand in de ontwikkelingslanden van schoon water’, vertelt de acteur.

Het woordenboek van Brito

Met de campagne probeert AB InBev goodwill bij de consument te creëren, nadat de brouwer in de VS onder vuur had gelegen als louter op winst beluste multinational. Maar ‘non-profit’ staat niet in het woordenboek van AB InBev-topman Carlos Brito. Hoewel het brouwen van een Stella niet meer kost dan een andere pils, wordt die buiten België wel veel duurder verkocht als een premiummerk. En wonder boven wonder: de aanpak van de marketingjongens werkt.

De groei van Stella was een van de drijvende krachten achter de beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Leuvense groep. De omzet van Stella groeide 12,8 procent, met een dubbelcijferige klim in de VS. Dat hielp de blijvende terugval van Bud Light en Budweiser in het land van Donald Trump te counteren. Ondanks een 3,3 procent lagere bierverkoop in de VS vorig jaar, steeg de brutobedrijfswinst (ebitda) er toch 1,3 procent.

Ook het succes van de duurdere pils Michelob Ultra, die met minder calorieën in de markt gezet wordt als het bier voor sporters, droeg daartoe bij. Michelob is al goed voor een tiende van de Amerikaanse omzet van AB InBev.

‘Premiumisatie’ is het nieuwe kernwoord. Het is voor de cijfers zelfs belangrijker geworden dan ‘cost cutting’, het snijden in de kosten. In een goed vierde kwartaal verkocht AB InBev vorig jaar 0,2 procent meer drank, maar puurde het daar 5,2 procent meer omzet en zelfs 13,4 procent meer winst uit. Brito heeft het ondanks de forse koersdaling afgelopen jaar dus nog wel in de vingers. AB InBev troont van alle makers van ‘fast moving consumer goods’ bovenaan. Het is met 12,5 miljard euro de grootste cashflowmachine in de sector, voor Nestlé en Procter & Gamble. De brutowinstmarge ligt met 39 procent dubbel zo hoog als die van Nestlé.

Dividendrendement

De brouwer blijft ook interessant voor rendementsbeleggers. AB InBev keert voor het derde jaar op rij een dividend uit van 3,60 euro bruto per aandeel. Dat levert een rendement op van 4,1 procent. Om u een idee te geven van hoeveel dat is: met de dividenduitkering van 7,3 miljard euro zou AB InBev heel Colruyt en Greenyard kunnen opslokken.

Voor de belegger loont het om enkele jaren verder te kijken. Want is dat dividend wel houdbaar? De coupon is immers hoger dan de nettowinst van 3,3 euro per aandeel. Ik ben er relatief gerust in. In de eerste plaats voorspelt Brito dat hij de komende twee à drie jaar nog 1 miljard dollar extra synergievoordelen uit de opslorping van SAB Miller kan puren. Op dat vlak heeft de Braziliaan nog nooit teleurgesteld.

Bovendien laat de enorme cashflow een snelle schuldafbouw toe. Daardoor moet AB InBev telkens minder rentelasten ophoesten. De schulden zijn met 104,4 miljard dollar nog torenhoog, maar dankzij de voorspelbare cashflows goed beheersbaar. De schuldgraad zakte in een jaar van 5,5 naar 4,7 keer de brutobedrijfswinst.

Analisten verwachten een verdere terugval naar 4,3 eind dit jaar en 3,9 eind 2019. Brito mikt op lange termijn op een schuldgraad van 2. Pas daarna kan het dividend weer fundamenteel stijgen. Het grootste gevaar ligt in de opmars van artisanale brouwers - maar dat speelt minder in de groeilanden - en mogelijk wijzigende drinkgewoontes van de bevolking. Intussen blijft een op de drie pintjes ter wereld uit de ketels van AB InBev stromen.

Uitglijden over tapijt

In het licht van de huidige verkoopgolf door de vrees voor een opflakkerende handelsoorlog loont het de moeite om ook in andere resultaten hints voor de komende jaren te zoeken. Ook AB InBev zal trouwens onder de hogere Amerikaanse invoertarieven voor aluminium lijden. De brouwer voorspelt miljoenen dollars extra kosten voor zijn blikjes.

Bij Balta (-8,5%, 6,85 euro) zien de vooruitzichten er niet goed uit. De verkoop loopt mank en de grondstoffenprijzen en wisselkoersen zitten tegen. De concurrentie is bikkelhard. De Amerikaanse reus Mohawk bouwt zelfs een fabriek voor tapijttegels in Balta’s thuismarkt België. Balta verloor ook twee contracten met ketens in de VS. En de belangrijke Britse klant Carpetright kondigde deze week aan dat hij met zijn banken moet onderhandelen wegens financiële problemen.

De nettowinst strandde met amper 3 miljoen euro ver onder de verwachtingen. Nog belangrijker is dat door de slechte gang van zaken Balta zijn beloofde langetermijnstrategie niet kan uitvoeren. Balta heeft de ambitie een consolidator te zijn. Maar omdat de cijfers tegenvallen, blijft de schuldgraad met 2,9 keer de brutobedrijfswinst aan de hoge kant. De balans laat voorlopig geen overnames toe.

Delhaize flop in België, top in de VS

Bij Ahold Delhaize (+4,3%, 18,38 euro) daarentegen is de schuldafbouw indrukwekkend. De schuld zakte 22 procent, en ligt met 2,5 miljard euro een half miljard onder de analistenconsensus. ‘We zijn in great shape’, stelt CEO Dick Boer. De winstmarge van de groep uit Zaandam steeg licht naar 6,9 procent. De bedrijfswinst spurtte 5 procent hoger. In de VS wint de keten marktaandeel en ziet ze naar eigen zeggen geen negatieve impact van de onlinereus Amazon.

Je zou kunnen denken dat door de magere prestaties in België Ahold met Delhaize een kat in een zak heeft gekocht. Niets is minder waar, want het zijn vooral de Amerikaanse Delhaize-filialen die de beter dan verwachte groei bewerkstelligden. Die zijn van veel groter belang voor het geheel. De ruime cashflow laat toe het dividend een tiende op te trekken en tegelijk voor 2 miljard euro eigen aandelen in te kopen, bijna een tiende van de beurswaarde.

Vorig jaar kocht de keten al voor 1 miljard euro eigen aandelen in. Als die vernietigd worden, moet de winst over minder stukken verdeeld worden en dat is sowieso gunstig voor de langetermijnbeleggers. Boer mag er gerust een Heineken - of liever een Stella - op drinken.