Travis Kalanick casht half miljard op Uber

547 miljoen dollar of net geen 500 miljoen euro. Dat is het bedrag dat Travis Kalanick vorige week cashte door 20,3 miljoen stuks Uber te verkopen, leerde maandagavond een mededeling aan beurswaakhond SEC.

De bedoeling van zo'n lock-up is vermijden dat de koers na de eerste notering te veel onder druk komt door insiders die cashen, maar zelfs met die vergrendeling is de IPO van Uber een flop geworden. Net als rivaal Lyft noteert Uber tegen een diepterecord , de beurskoers is met 27 dollar 40 procent onder de intekenprijs van 45 dollar gezakt.

De grootste aandeelhouder van Uber is de Japanse holding Softbank, die eerder deze maand WeWork na de Wall Street-flop met miljarden moest stutten. Softbank stapte exact twee jaar geleden in het kapitaal, in het kader van een wapenstilstand met toen al ex-CEO Kalanick. Kalanick heeft nog altijd heeft meer dan 75 miljoen stuks Uber in portefeuille, die bij de huidige koers een slordige 2 miljard dollar waard zijn.