Triomf voor Europese corona-obligatie jaagt euro aan

Met haar eerste sociale obligatie tekent de Europese Unie voor een gloednieuwe activaklasse waarvoor beleggers in drommen aanschuiven. En dat is nog maar een eerste stap in een meerjarige gezamenlijke schuldfilosofie die de euro oppermachtig kan maken.

Ten tijde van de schuldencrisis waren ze een no pasaran voor budgettair orthodoxe lidstaten. Maar het coronavirus, een economische pletwals die geen onderscheid maakt tussen spilzuchtige en besparingsdriftige lidstaten, maakte een gezamenlijke schulduitgifte wel mogelijk.

Europa lanceerde dinsdag voor het eerst twee obligatiereeksen met een omvang van 17 miljard euro. Wat volgde, was een rush zonder voorgaande in de Europese obligatiemarkten. Beleggers tekenden voor meer dan 233 miljard euro in op de uitgifte. Daarmee lag de vraag 14 keer hoger dan het aanbod. Ter vergelijking: een populaire Chinese schuldplaatsing vorige week, waarbij voor het eerst Amerikaanse institutionele beleggers rechtstreeks konden intekenen, werd 'maar' vijf keer overtekend.

De grote vraag vertaalt zich in het rendement. Dat bedraagt afgerond slechts 0,13 procent voor de obligaties met een looptijd van 20 jaar. Het papier op tien jaar geeft een negatief rendement van -0,24 procent.

Toch mag dat in deze tijden van bodemrentes aantrekkelijk heten. De tienjarige obligaties van lidstaten zoals België, Nederland en Duitsland, die ook een AAA-rating hebben, bieden een nog lagere coupon. Bovendien kan de Europese Centrale Bank tot 50 procent van de uitgifte kopen, meer dan mogelijk is bij afzonderlijke lidstaten, wat een gegarandeerde verhandelbaarheid van de stukken oplevert.

Met de opbrengst zal de EU een programma financieren om mensen tijdens de coronacrisis aan het werk te houden, het zogenaamde SURE-programma. Alleen al met deze uitgifte kan de EU bijna een vijfde van zijn banenondersteuningsprogramma van 100 miljard euro financieren. De obligaties hebben het label 'sociaal' meegekregen, wat aangeeft dat de bestemming van het geld maatschappelijk verantwoord is. De populariteit van zogenaamde ESG-beleggingen, waarbij de parameters duurzaamheid, sociaal en goed bestuur centraal staan, heeft wellicht een extra turbo op de vraag gezet.

De verwachting is dat de tijdelijke inspanning van de EU om schulden te maken om het coronavirus aan te pakken in de loop van de tijd permanent wordt. Peter De Coensel Fondsbeheerder Degroof Petercam

Transferunie

Deze plaatsing is nog maar een eerste stap in een omvangrijk plan om tot 1.000 miljard euro aan gezamenlijke schulden uit te geven. 'De verwachting is dat de tijdelijke inspanning van de EU om schulden te maken om het coronavirus aan te pakken in de loop van de tijd permanent wordt', zegt Peter De Coensel, verantwoordelijk voor de obligatiefondsen bij Degroof Petercam. De belangrijkste uitdaging voor de EU is nu hoe ze een markt kan uitbouwen die diep genoeg is voor een reeks producten, waaronder conventionele obligaties, groene effecten en sociale activa.

'Onze verwachting is dat die nieuwe EU-effecten verhandeld worden op een vergelijkbaar niveau als de schuld van Frankrijk', zegt Konstantin Veit, fondsbeheerder bij de obligatiereus Pimco . Frankrijk leent op tien jaar aan een negatieve rente van -0,33 procent. Als Europese obligaties zo'n laag niveau zouden halen, zou een van de grootste problemen in het eurogebied kunnen worden verlicht, namelijk dat de landen met de grootste schuldenlast van de muntunie tegen de hoogste kost moeten lenen. Beleggers zijn bang dat ze op een dag uit het eurogebied zouden kunnen vallen, waardoor een disproportionele vraag ontstaat naar bijvoorbeeld Duitse schuld die als veiliger wordt beschouwd.

Griekenland

Maar sinds de uitbraak van de pandemie in maart is de vraag naar schatkistpapier uit perifere landen enorm gestegen dankzij de aankoop van activa door de ECB en het vooruitzicht van een groot pan-Europees herstelfonds. De rente op Spaanse en Portugese tienjarige schulden schommelt nu net boven de 0 procent, terwijl die op hun Italiaanse tegenhanger vorige week een dieptepunt bereikte. Zelfs Griekenland - als rommel beoordeeld - kan aan minder dan 1 procent lenen.

'Dat onderbouwt het vertrouwen in de stabiliteit van de muntunie en haar activa', zegt Peter Chatwell, hoofdstrateeg bij het Japanse fondsenhuis Mizuho. 'De gezamenlijke schulduitgifte kan de euro zeer machtig maken. Wij zien de eenheidsmunt volgend jaar wisselen voor 1,3 dollar.'