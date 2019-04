Trump: 'Fed zou beter rente verlagen'

Volgens de Amerikaanse president zou de economie 'een raket' zijn, mocht de centrale bank de rente verlagen en geld bijdrukken.

Het gebrom was even verstomd, maar Donald Trump hervat zijn kritiek op de centrale bank. Dit keer vanop het gazon van het Witte Huis, vlak voor de Amerikaanse president naar de Mexicaanse grens afreisde. Trump stelde tevreden vast de Amerikaanse economie goed presteert, met het pas gepubliceerde jobrapport als illustratie.

Volgens de president zou het echter nog allemaal veel beter kunnen, mochten de centraal bankiers zich wat soepeler opstellen. 'Ze zouden de rente moeten verlagen, want er is geen inflatie. En ook weer geld bijdrukken in plaats van geld uit de econome halen. Dan zou je de economie als een raket zien gaan', klonk het.

Eind vorig jaar dreigde even een open oorlog tussen het Witte Huis en de Federal Reserve, die toen net voor de negende keer in drie jaar de rente had verhoogd. 'De Fed snapt de markt niet', foeterde Trump. Het geruzie kwam bovenop de vrees bij beleggers dat de Fed blind was voor de toenemende economische risico's en leverde Wall Street rond kerst een hallucinante rit op.

Toeval of niet: even later nam Fed-voorzitter Jerome Powell de spectaculairste bocht in het monetair beleid in een generatie. Tot jolijt van beleggers borg hij ijlings de renteverhogingen op, even later volgde de belofte dat ook 'Grote Drooglegging' zal stoppen en de centrale bank dus niet langer geld uit de markt zal wegzuigen.