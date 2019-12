Trump bestraft Brazilië en Argentinië voor 'massale devaluatie'

De Amerikaanse president kondigt op Twitter invoertarieven aan op Braziliaans en Argentijns staal en aluminium.

Wie denkt dat de handelsoorlog aan een ontspanning toe is, kreeg maandag een realiteitstoets. Rond het verhoopte bestand in de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog is het al weken wachten op een doorbraak en intussen opent Donald Trump een nieuw front. De Amerikaanse president kondigde maandagmiddag via zijn favoriet communicatiekanaal, Twitter, invoertarieven aan op Braziliaans en Amerikaans staal en aluminium.

Het Witte Huis beschuldigt beide landen er van 'massale devaluaties' van hun munt doorgevoerd te hebben. Sinds begin 2018 is door de economische crisis in het land de Argentijnse peso meer dan 60 procent van zijn waarde tegenover de Amerikaanse dollar verloren. De koersval van de Braziliaanse real was minder indrukwekkend, maar niettemin substantieel (zie grafiek onderaan).

Trump herhaalde tegelijk zijn oproep aan de Federal Reserve om ook de dollar te verzwakken en zo de economie te steunen. Trump is al geruime tijd op voet van oorlog met de Amerikaanse centraal bankiers. Dat blijft zo nadat Fed-voorzitter Jerome Powell op korte tijd een spectaculaire bocht nam en verschillende keren in de rente knipte. Het waren de eerdere renteverhogingen van de Fed die groeimarktmunten als de peso en de real in 2018 mee onderuit haalden.