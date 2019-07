Trump heeft nieuwe kandidaten voor Fed-stoeltjes

De Amerikaanse president Donald Trump heeft twee nieuwe kandidaten – Christopher Waller en Judy Shelton - voor de twee vacante stoeltjes bij de Amerikaanse centrale bank (Fed) gevonden. Het is waarschijnlijk dat de twee een ruimer monetair beleid – waar Trump steeds op hamert - zullen steunen.

De keuze van Donald Trump komt nadat de vorige twee kandidaten – Stephen Moore en Herman Cain – zich terugtrokken doordat ze forse kritiek te verduren kregen . Hierdoor was het niet waarschijnlijk dat een meerderheid van het Congres zich achter de benoeming van de twee zou scharen.

Met deze twee nieuwe kandidaten hoopt de Amerikaanse president meer kans te maken. De kandidaten lijken dan ook minder extreem dan hun voorgangers, met name Christopher Waller omdat hij al bij de Fed werkt. Hij is nu het hoofd research bij de St. Louis Fed van James Bullard, de enige Fed-bestuurder die in juni voor een renteverlaging stemde.