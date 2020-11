Trump krijgt 'zijn' centraal bankier niet door Senaat

Het coronavirus, dat op dit ogenblik hevig woedt in de Verenigde Staten, bemoeilijkt de Republikeinse missie om Shelton door de Senaat te loodsen. Twee senatoren, Charles Grassley uit Iowa en Rick Scott uit Florida, zitten thuis in quarantaine. En twee traditionele critici van president Trump uit de eigen partij, Mitt Romney en Susan Collins, stemden tegen.

De Democraten hebben er duidelijk veel voor over om te vermijden dat Trump de Amerikaanse centrale bank nog meer naar zijn hand zou kunnen zetten. En dan zeker een controversieel figuur als Shelton. Zij staat te boek als een notoir criticus van de Federal Reserve. Ze vindt dat de financiële markten veel beter dan centraal bankiers de rente zouden bepalen. Daarnaast is ze voorstander van een Fed die minder enthousiast geld drukt en terugkeert naar een wereld met een aan een goudstandaard gekoppelde wisselkoersen.

'Mensen noemen me een goudluis. Ik zou zeggen een Fedluis', zei ze vorig jaar in gesprek met de zakenkrant Financial Times. Senator Amy Klobuchar hamerde er op dat het nu minder dan ooit het moment is om te experimenteren bij de centrale bank. 'Ik voel weinig voor de goudstandaard tegenwoordig', zei ze op Twitter, verwijzend naar de pandemie.