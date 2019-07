Trump stelt nieuwe bestuurders bij Federal Reserve voor

Trumps nieuwe kandidaten zijn Christopher Waller, momenteel actief bij de regionale tak van de Centrale Bank in St Louis (Missouri) en Judy Shelton, die voor de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling werkt.

Trump schoof zijn nieuwe kandidaten dinsdag naar voor in een reeks tweets. In de lente werd de president nog geconfronteerd met tegenslag toen twee van zijn vertrouwelingen die hij voor de post had voorgedragen zich onder druk terugtrokken.