Trump tweet Wall Street naar winst

En dit na - u raadt het - een tweet vanuit het Witte Huis. President Donald Trump laat via zijn favoriete communicatiekanaal, Twitter , weten dat hij morgen de Chinese vicepremier Liu He in het Witte Huis ontvangt.

De tweet voedt voor de zoveelste keer hoop op een doorbraak in de Chinees-Amerikaanse handelsgesprekken. De gesprekspartner vrijdag is niet de minste: Liu He is als handelsgezant van president Xi Jinping de diepe spits van Peking bij het gesprekken met Washington om het escalerende handelsconflict tussen de twee grootmachten te ontmijten.