Trump-tweet deed miljardair Druckenmiller bijna volledig uit markt stappen

De topbelegger Stan Druckenmiller is op 5 mei zo goed als volledig uit de aandelenmarkt gestapt, nadat Donald Trump had getweet dat hij Chinese goederen extra ging belasten. De miljardair ziet voorlopig geen redenen om weer in te stappen.

De timing van Druckenmiller kon bijna niet beter. Sinds 5 mei kelderde de MSCI World Index met bijna 7 procent. 'Laat ons zeggen dat ik voor de tweet voor 93 procent in de markt zat en na de tweet voor bijna nul', zei Druckenmiller maandagavond tijdens een bijeenkomst van The Economic Club of New York.

Hij benadrukte dat hij niet voor het geld uitstapte. 'Ik wil in dit klimaat gewoon niet meer meespelen. De tweet van Trump verraste me compleet. Ik had niet gedacht dat de handelsdeal met China zou worden opgeblazen. De situatie is daardoor compleet veranderd.'

Druckenmiller zoekt vooral veiligheid op. Hij noemt Amerikaanse staatsobligaties de 'best game in town'. Ook goud vindt hij geen slecht idee. Hij bezit nog maar enkele aandelenposities. 'Het gaat om bedrijven die het goed blijven doen in een omgeving van amper 1 procent groei, met producten of diensten die absoluut nodig blijven ongeacht de staat van de economie. Ik bezit ook enkele Chinese aandelen, zoals de verzekeraar Ping An of de internetbedrijven Tencent en Alibaba. Ook cloudspecialisten genieten mijn voorkeur.'

Rente naar nul

Ik zie Trump weinig manoeuvreerruimte aan China geven omdat hij de invoertarieven als een winnende strategie beschouwt om de verkiezingen in 2020 te winnen. Stan Druckenmiller Vermogensbeheerder

'De economische indicatoren dreigen nog te verslechteren', argumenteert Druckenmiller. 'Ik zie Trump weinig manoeuvreerruimte aan China geven omdat hij de invoertarieven als een winnende strategie beschouwt om de verkiezingen in 2020 te winnen. In zo'n klimaat acht ik het mogelijk dat de Federal Reserve de rente de komende 18 maanden verlaagt tot 0 procent. Amerikaanse staatsobligaties zijn dan de beste investering.'

De 65-jarige Druckenmiller staat bekend als een van de beste geldbeheerders ter wereld. De voormalige hoofdstrateeg van George Soros bezit een persoonlijk fortuin van naar schatting 5,1 miljard dollar. In 2010 vormde hij zijn hedgefundgroep om in het family office Duquesne, dat vermogens voor de lange termijn beheert voor rijke families en enkele fondsen.

De voorbije dertig jaar realiseerde hij rendementen van gemiddeld 30 procent per jaar. 'Dat kan ik in dit klimaat niet meer', zei hij. 'Ik raad beleggers aan te wachten op betere instapmomenten.'

Bitcoin

Druckenmiller gaf maandag ook zware kritiek op de hedgefundwereld. 'De industrie heeft nood aan een complete shake-out. Er zijn maar vijf à tien beheerders, zowel mannen als vrouwen, die hun geld waard zijn. Supersterbeheerders blijven bestaan, maar we moeten het aantal hedgefunds terugbrengen van 4.000 naar 200 à 300. Er zijn te veel slecht presterende managers.'

Ik denk niet dat ik een neanderthaler ben, wat ik wel eens genoemd ben toen ik zei dat ik geen bitcoins wil bezitten. Stan Druckenmiller Vermogensbeheerder