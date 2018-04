Trump tweet dollar lager

Met directe kritiek aan Rusland en China en indirecte kritiek aan de Fed laat de Amerikaanse president duidelijk blijken een goedkope dollar genegen te zijn.

Het is doorgaans het eerste agendapunt op Wall Street bij de start van de handel: heeft Donald Trump iets getweet? De Amerikaanse president stelde maandag niet teleur. Via zijn favoriete communicatiekanaal vuurde Trump een salvo af op Rusland en China.

'Rusland en China blijven het muntdevaluatiespel spelen, terwijl de VS de rente blijven verhogen. Niet aanvaardbaar!', donderde het Witte Huis.

De tweet is ook een impliciete boodschap aan de Federal Reserve. Die kon Donald Trump met de benoeming van voorzitter Jerome Powell en bestuurder Marvin Goodfriend naar zijn hand zetten.

Voorlopig belet dat de centraal bankiers echter niet om te blijven de rente te verhogen, om de stilaan oplopende inflatie bij een goede draaiende economie een stap voor te zijn.

'Impliciet weerspiegelt de tweet de wens van de Amerikaanse regering om de dollar te verzwakken en die vaststelling raakt stilaan in de markten ingebakken', stelt ING-valutastrateeg Viraj Patel. Hij voegt er aan toe dat Trump ook zo een boodschap stuurt aan Powell om de rente niet meer zo enthousiast te blijven verhogen.

Dat Trump een goedkope dollar genegen is, is een belangrijke reden waarom de dollar ondanks de geregelde renteverhogingen van de Fed zwak blijft noteren. Het is stilaan een publiek geheim dat Washington de dollar graag zo goedkoop mogelijk ziet noteren, minister van Financiën Steven Mnuchin zei dat begin jaar in Davos ook letterlijk.

Sinds de inauguratie van Trump op 20 januari 2017 is de roebel één van de schaarse munten die gestegen is tegenover de Amerikaanse dollar, met 4 procent. Tegenover de Chinese renminbi zakte de dollar bijna 9 procent, ook al is China het lijdend voorwerp van het gros van de Amerikaanse handelssancties.

Tegenover de euro en het Brits pond is de dollar nog forser in waarde gezakt, met 14 procent. Die goedkope 'greenback' is een factor waar het Europese bedrijfsleven mee worstelt en een belangrijke reden waarom de Europese beurzen sinds de verkiezing van Trump op Wall Street achterophinken.