Trump valt rentebeleid centrale bank aan

Via Twitter beklaagde hij zich over de Amerikaanse centrale bank (Fed), die volgens hem te hoge rentetarieven hanteert.

Het is zeker niet voor het eerst dat Trump kritiek heeft op het beleid van de Fed. De president heeft vaker geroepen dat het opkrikken van de rente slecht is voor de Amerikaanse economie. Hij ziet meer heil in een renteverlaging.

Dat zou de waarde van de dollar dempen, wat goed is voor de Amerikaanse export, is Trumps redenering.

Manipulatie

De Fed wil dat niet, mede omdat het in de VS economisch best goed gaat. De banengroei is erg sterk. Toch sluit de Fed eventuele renteverlagingen niet uit om bijvoorbeeld de inflatie aan te jagen.