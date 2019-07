‘Trump voert ons naar een nieuwe wereldorde'

De woelige beurzen van het voorbije jaar zijn de voorbode van een nieuwe economische wereldorde met iets meer inflatie, meer binnenlandse groei en minder internationale handel. Dat zegt Igor de Maack, de spreekbuis van de Franse vermogensbeheerder DNCA.

2018 was een moeilijk jaar voor de aandelenmarkten. In de lente zette de Amerikaanse president Donald Trump de eerste stappen in zijn handelsoorlog, en de vrees dat die de Chinese economie zou treffen - en daarmee de wereldeconomie - zette de beurzen vanaf september op een glijbaan.

De Amerikaanse centrale bank, die plots haar beleid van stapsgewijze renteverhogingen omgooide, deed begin dit jaar het tij keren. In de eerste vier maanden van 2019 maakten de Europese beurzen hun verliezen van de herfst grotendeels goed. Een nieuw salvo van Trump maakte van mei dan weer een rotmaand, terwijl de hoop op een versoepeling van het monetair beleid - zowel in de VS als in Europa - in juni wat soelaas bracht.

Waar staan de financiële markten nu? ‘De toestand is gecompliceerd omdat we in een overgangsperiode zitten tussen de oude economische wereldorde en een nieuwe’, zegt Igor de Maack, beheerder bij DNCA, een middelgrote Franse fondsenboetiek met zo’n 23 miljard euro onder beheer.

‘Die overgang schept wanorde. De wereld wordt zich ervan bewust dat het kapitalisme zoals we dat de voorbije dertig jaar hebben gekend - met globalisering, schijnbare openheid, vrij verkeer van personen en goederen - tot zulke nationale, economische en financiële onevenwichten heeft geleid dat de machtigste man op aarde en de grootste economie ter wereld hebben besloten het model te heroriënteren.’

Heeft Donald Trump gelijk?

Igor De Maack: ‘Als we zijn kritiek op China bekijken, moeten we hem krediet geven. China heeft een dirigistisch economisch systeem dat van het kapitalisme profiteert, maar niet volgens dezelfde regels werkt.’

De manier waarop Trump te werk gaat, is iets anders. Hij schept wanorde en is onvoorspelbaar.

De Maack: ‘Dat zou ik niet zo zeggen. Iedereen is gechoqueerd dat hij de sociale netwerken gebruikt. Maar in vergelijking met Europese politici doet hij wat hij heeft beloofd. In zijn strategie is hij niet onvoorspelbaar. Hij had een vijand nodig en heeft die gevonden. Hij heeft goed de fouten van het systeem geïdentificeerd. En hij probeert ervoor te zorgen dat hij herkozen wordt. De Chinese leider Xi Jinping heeft daar geen last van. Zijn methoden lijken nogal brutaal, maar welke andere economie kan China terechtwijzen? Zeker niet Europa met zijn dissonante stemmen.’

Het zou een goede zaak zijn als de techzeepbel op Wall Street leegloopt. Dan kan stockpicking terugkeren. igor de maack fondsbeheerder dnca

Kunnen de markten daarmee leven?

De Maack: ‘Zeker, maar tegen een lagere waarde en met meer volatiliteit. Dat maken we nu al enkele maanden mee.’

Zijn de waarderingen te hoog opgelopen?

De Maack: ‘Dat hangt van sector tot sector af. De waarderingen lopen sterk uiteen. Als we tien jaar teruggaan in de tijd, zien we dat het lagerentebeleid waarderingszeepbellen voor sommige activa heeft doen ontstaan. In de nieuwe wereldorde zou dat kunnen stoppen. In die wereld zullen de inflatie en de rentetarieven wat hoger zijn, en zal er misschien iets minder groei zijn. De binnenlandse groei neemt toe, maar de buitenlandse handel neemt af.’

Wat verwacht u op korte termijn voor de markten?

De Maack: ‘Deze zomer zie ik nog een periode van volatiliteit. Het vierde kwartaal kan worden gedragen door een lichte economische opleving, dankzij een licht stijgende rente. Veel zal ook afhangen van Trump, die zijn herverkiezing voorbereidt. Hij heeft niet alles in de hand, maar heeft toch een bloeiende beurs en economie nodig. We hebben dus minstens één semester visibiliteit - tot eind 2019 - waarin de Amerikaanse economie het goed zal doen.’

Schermvullende weergave Igor De Maack van DNCA. ©RV DOC

Wat brengt 2020 ?

De Maack: ‘In de eerste plaats de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump kennen we nu, maar welke Democratische kandidaat zal hij tegenover zich krijgen? Toch zie ik die verkiezingen niet als erg risicovol. Een andere vraag is wat de wereldeconomie doet. Het kapitalisme functioneert volgens cycli en recessies komen altijd voor. De vraag is hoe breed de volgende recessie is, of ze mondiaal is, en hoeveel kwartalen ze duurt.’

Welke rol is weggelegd voor de centrale banken?

De Maack: ‘Ze zijn steeds minder onafhankelijk en steeds meer gevangen in hun eigen spel. De rente verlagen leidt tot veel stommiteiten, veel schulden, en verdwijnende risicopremies… en creëert geen looninflatie of inflatie. Het lost enkele problemen op, maar vanaf een bepaald ogenblik veroorzaakt het meer onevenwichten dan iets anders.’

Zoals?

De Maack: ‘Kijk naar de Amerikaanse technologiereuzen. De Verenigde Staten, die toch de lofzang van het liberalisme zingen, maken aanstalten in te grijpen als bedrijven een te groot gewicht krijgen. Dat is een goede zaak en hoopgevend, want het leeglopen van de techzeepbel op Wall Street zal het einde van een oude wereld betekenen. Dan zal stockpicking terugkeren.’