Trump zet Fed snel naar zijn hand

De Amerikaanse president benoemt de gerespecteerde econoom Richard Clarida tot vice-voorzitter.

Donald Trump kreeg dankzij een recente leegloop in 2018 een gouden kans om de Federal Reserve naar zijn hand te zetten. Van die kans maakt de Amerikaanse president in ijltempo dankbaar gebruik. Van de zeven zitjes in de raad van bestuur van de centrale bank zijn er op dit ogenblik nog vier vacant. De helft vult Trump in één trek, met twee nominaties.

Richard Clarida wordt voorgedragen als de nieuwe nummer twee van de Fed. Hij vervangt als vicevoorzitter Stanley Fischer, die er in september de brui aan gaf. Clarida is een gerespecteerd Columbia University-econoom en staat te boek als pragmaticus.

Net als voorzitter Jerome Powell - die in februari Janet Yellen opvolgde - geldt de 60-jarige Clarida als een gematigde keuze, zeker voor een president die op andere vlakken niet echt gekend is voor een doordacht personeelsbeleid.

De tweede voordracht is Michelle Bowman. Zij neemt het bestuurszitje die sinds 2014 vacant is en sindsdien door het Congres ook gereserveerd is voor iemand met ervaring bij kleine spaarbanken. De familie van Bowman is eigenaar van een 135-jarige spaarbank in Kansas - Farmers & Drovers Bank - en zij moet er over waken dat de regelgeving van de Fed voor regionale banken niet te zwaar wordt.

Trump benoemde eerder al Randal Quarles tot bestuurder. Een andere benoeming, Marvin Goodfriend, wacht nog op bevestiging door de Senaat. De kans is dus groot dat er later dit jaar van de zes bestuurder er vijf een 'Trump' stempel zullen hebben. Lael Brainard is dan de enige 'overlevende' van het Yellen-tijdperk.