Tubize gunt belegger iets guller dividend

Het familiaal controlevehikel boven UCB is nu bijna schuldenvrij en kon de voorbije twee jaar het dividend met een vijfde optrekken.

Het is een frappante vaststelling: terwijl biofarmaciegroep UCB donderdag haar dividend met de klassieke 2 procent verhoogde naar 1,27 euro bruto, krikte Tubize vrijdagavond de uitkering met een stevige 10 procent op tot 0,68 euro bruto. Over de voorbije twee jaar is het dividend bij Tubize met 21 procent vier keer sneller gestegen dan bij UCB (+5%).

Tubize is het eeuwige soldenaandeel van de Brusselse beurs, met een hardnekkig hoge korting. De korting is vrij makkelijk te becijferen: Tubize heeft 68,1 miljoen UCB-aandelen in portefeuille, terwijl er maar 44,5 miljoen stukken Tubize noteren. Elk aandeel Tubize vertegenwoordigt dus 1,53 'onderliggende' aandelen UCB. Daar moet je wel de 33,5 miljoen schulden - 0,75 euro per aandeel - van aftrekken.

Ergo: de intrinsieke waarde is bij de huidige UCB-koers van 83,4 euro 127,6 euro per aandeel. En dus impliceert de huidige koers van Tubize - 79,8 euro - een korting van bijna 38 procent. Die korting is al jaren hardnekkig hoog, maar is in de tweede jaarhelft van 2020 wel stevig afgenomen (zie grafiek). Dat komt omdat Tubize de verschroeiende rit van UCB in de eerste jaarhelft niet gevolgd heeft, maar omgekeerd ook vrij stoïcijns bleef bij de terugval van het enig actief in de tweede jaarhelft.

Terug naar het dividend. Dat was jarenlang zeer sober bij Tubize. De holding gaf de voorkeur aan de afbouw van de schulden. In 2020 ontving Tubize bijvoorbeeld 84,4 miljoen cash uit de dividenden van UCB, terwijl de holding zelf maar 27,6 miljoen aan dividenden uitkeerde. Daardoor konden er zo'n 50 miljoen schulden terugbetaald worden en is de schuldenlast nu nog 33 miljoen, tien keer minder dan tien jaar geleden.