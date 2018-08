Turkije duwt beurzen kopje onder

De Turkse crisis deed de Europese aandelen woensdag ruim 1 procent verliezen. De korf van groeilandenaandelen dook in een berenmarkt door de vrees voor besmetting.

De Turkse lira herstelde (+5,3%) voor de twee dag op rij van een rotjaar. Maar daarmee is de crisis in het groeiland lang nog niet bezworen. De aandelenbeurs van Istanboel gaat meer dan 3 procent onderuit.

De vrees dat de crisis overwaait naar andere groeilanden weegt zwaar door op de munten, aandelen en obligaties van die landen waar begin dit jaar nog geen vuiltje aan de lucht was. Beleggers mijden op slag alle risico en kieperen vandaag onder meer Latijns-Amerikaanse aandelen en munten buiten. De Braziliaanse beurs zakte ruim 2 procent, de Mexicaanse meer dan 1 procent.

Meer algemeen ging de MSCI-korf van de groeilandenaandelen woensdag bijna 2 procent onderuit. Dat brengt het verlies sinds de piek eind januari op meer dan 20 procent. De korf van groeilandenaandelen dook met andere woorden in een berenmarkt.

Grondstoffenblues

Op de Europese en Amerikaanse beurzen kregen de mijnbouwgroepen en grondstofgerelateerde aandelen de grootste klappen.

Dat komt omdat verschillende grondstoffen, zoals koper en zink, wegzakken. De koperprijs is gezakt tot onder 6.000 dollar per ton. Dat is het laagste peil in meer dan een jaar. De koerszwakte heeft vele vaders. Ten eerste weegt de sterke dollar op de prijs. Wanneer de dollar stijgt, worden grondstoffen duurder uitgedrukt in andere munt. Dat drukt de dollarprijs omdat de vraag vanuit andere munten daalt.

Daarnaast haalt de vrees dat de Turkse crisis overslaat naar andere groeimarkten grondstoffen onderuit. Als de economische groei in opkomende markten gefnuikt wordt, is dat slecht nieuws voor de grondstoffenprijs. Dat zou wegen op de vraag. En die staat al onder druk vanwege de handelsoorlog tussen China en de VS. China is de grootste grondstoffenconsument ter wereld.

Brussel

In Brussel was de grondstoffenblues slecht nieuws voor Umicore (-4,6%), Bekaert, Nyrstar en Euronav.

De West-Vlaamse staaldraadfabrikant Bekaert schoof 4,2 procent uit. Op 20 juli stuurde Bekaert een winstwaarschuwing uit waarna het aandeel 19,2 procent kelderde. Sindsdien was er niet veel beterschap. Het aandeel staat ondertussen ruim een vijfde lager dan de piek.

Een ander bedrijf dat last heeft van een magere vraag vanuit de olie-en gasmarkt is de olietankerrederij Euronav (-4%). De rederij kon in het tweede kwartaal niet overtuigen en tekende een verlies op van 12,5 miljoen euro.

De oorzaak is de oververzadigde tankermarkt waar te veel schepen zijn voor een te lage vraag. Een daling van de wereldwijde economische groei is nefast voor Euronav omdat de consumptie van olie en dus de vraag naar olietankers dan daalt. Sinds de presentatie van de kwartaalresultaten is Euronav 8 procent van zijn waarde kwijt.