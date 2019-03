Turkije richt vizier op bankiers voor val Turkse lira

Vrijdag ging de Turkse lira meer dan 5 procent lager ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waardoor de depreciatie sinds begin dit jaar oploopt tot 8 procent. Volgens de Turkse toezichthouder BDDK was één van de aanleidingen een 'misleidend en manipulatief' analistenrapport van JPMorgan. In de nota schrijft JPMorgan dat er een risico bestaat dat de Turkse munt verder deprecieert in aanloop naar de lokale verkiezingen op 31 maart. Ook een val van de buitenlandse reserves is volgens JPMorgan een reden om de lira te verkopen. De 'misleidende' nota is volgens de toezichthouder voorwerp van verder onderzoek.