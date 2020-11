Turkije verhoogt rente naar 15 procent

'Het comité heeft beslist een transparante en sterke monetaire verstrakking door te voeren om het proces van dalende inflatie te herstellen', zegt de centrale bank in een toelichting van het rentebesluit. Ze merkt op dat de daling van de lira en de stijging van de internationale voedselprijzen de inflatievooruitzichten hebben doen verslechteren.

De centrale bank beklemoont dat het monetair beleid strak blijft tot een blijvende daling van de inflatie is bereikt. De inflatie steeg in oktober naar 11,9 procent en de centrale bank verwacht een verdere stijging in november.