Turks hervormingsplan bekoort markten niet

De Turkse lira verliest donderdag een halve procent tegenover de euro. Vandaag leggen beleggers 7,33 lira neer voor een euro, woensdag was dat 7,30 lira. Meteen wordt duidelijk dat de markten niet onder de indruk zijn van het ' Nieuwe Economie '-programma dat de minister van Financiën Berat Albayrak presenteerde.

Torenhoge inflatie

Albayrak rekent volgend jaar op 2,3 procent economische groei en in 2020 op 3,5 procent groei. De vorige voorspelling was twee keer 5 procent groei. De inflatie komt dit jaar uit op een torenhoge 20,8 procent. Dat wordt mede veroorzaakt door de crash van de lira met bijna 40 procent sinds begin dit jaar. Dat maakt de invoer duurder. Ook in 2019 zou de inflatie nog steeds heel hoog zijn: 15,9 procent.