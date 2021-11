Turkse centrale bank verlaagt rente onder druk van Erdogan

De basisrente van de Turkse centrale bank daalt voor de derde maand op rij, hoewel de inflatie zeer hoog is en de lira zware klappen krijgt.

De centrale bank verlaagde donderdag haar basisrente van 16 naar 15 procent. De versoepeling van het monetair beleid werd algemeen verwacht, zeker nadat president Recep Tayyip Erdogan woensdag had gezegd dat hij blijft streven naar een lagere rente. Erdogan verwees naar de islam die woeker verbiedt.

Opmerkelijk

De renteverlaging is opmerkelijk. De Turkse inflatie bedraagt 19,9 procent en de lira was voor de renteverlaging sinds Nieuwjaar al meer dan 20 procent gedaald tegenover de euro. Na de renteverlaging was dat 25 procent.