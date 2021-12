Turkse lira incasseert nieuwe tik

De Turkse lira blijft kreunen onder het lagerentebeleid van president Erdogan. Komende donderdag vergadert de Turkse centrale bank, maar de uitkomst lijkt nu al een uitgemaakte zaak: een verdere renteknip tot 14 procent.

Een nieuwe uppercut voor de Turkse lira. Door de 'monetaire kamikaze' van president Erdogan zet de kapitaalvlucht van binnen- en buitenlandse beleggers uit de Turkse lira zich in versneld tempo door. De Turkse munt tuimelt maandag opnieuw zo'n 4 procent tot 14,5 per Amerikaanse dollar of 16,2 per euro, in beide gevallen een vers dieptepunt.

De concrete aanleiding voor de verse verkoopgolf is de nieuwe minister van Financiën Nureddin Nebati, die - voor zover dat nodig was - nog eens duidelijk maakt dat hij vierkant achter het beleid van president Recep Tayyip Erdogan staat.

Die zweert bij zijn stelling die de economische 'orthodoxie' op haar kop zet, namelijk dat een lage rente niet het resultaat is van lage inflatie, maar wel omgekeerd. Volgend hem trekken hoge rentes alleen maar 'vluchtig geld' aan. Erdogan zet de centrale bank onder steeds groter druk zet om de rente te verlagen en dwingt kritische stemmen tot ontslag.

Inflatie

Veel Turken zijn boos over de hoge inflatie, die volgens het nationale statistiekbureau in november 21 procent bedroeg, het hoogste peil in drie jaar. Normaal gesproken proberen beleidsmakers inflatie af te remmen met renteverhogingen. Maar onder druk van president Erdogan verlaagde de Turkse centrale bank juist al meermaals de rente.

Die politiek holde het vertrouwen in de lira verder uit. In een maand tijd verloor de munt 30 procent van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. 'De mensen worden arm', zei vakbondsleider Adnan Serdaroglu tegen Halk TV. Zijn vakbond DISK organiseerde de protesten in Istanboel, die onder het motto 'Genoeg is genoeg' werden gehouden.

Protest

Zondagavond zijn duizenden mensen op straat gekomen in Istanboel, om te protesteren tegen het economische beleid van Erdogan. In de hoofdstad Ankara probeerden studenten ondanks een demonstratieverbod eveneens hun onvrede te uiten. Volgens de organisatoren zijn daar minstens negentig mensen gearresteerd, onder wie journalisten.