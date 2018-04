‘Turkse lira is goedkope maar geen veilige munt'

Beleggers met obligaties in Turkse lira hebben daar de jongste jaren niet veel plezier aan beleefd. De munt zakte de jongste drie jaar met ruim 40 procent tegenover de euro en bereikte op 11 april een historisch dieptepunt tegenover de euro. Die aanhoudende daling is te wijten aan politieke onrust sinds de mislukte couppoging van 2016, diplomatieke conflicten met talloze landen en economische problemen.

Oververhitting

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde in februari voor een dreigende oververhitting van de Turkse economie. ‘De inflatie is veel hoger dan de doelstelling en het tekort op de lopende rekening stijgt.’

Nicolas Forest, hoofd obligatiebeheer van vermogensbeheerder Candriam, merkt op dat de Turkse lira nu goedkoop is en de rente hoog. ‘De tweejaarsrente bedraagt 14 procent maar de fundamenten van de munt blijven zwak. De verkiezingen bieden geen oplossing voor structurele problemen, zoals het groot tekort op de lopende rekening. Ook de geringe geloofwaardigheid van de centrale bank is een zwak punt. We blijven voorzichtig over de lira.’