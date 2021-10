Turkse lira op dieptepunt na forse renteknip

De zoveelste renteverlaging van de Turkse centrale bank is dubbel zo groot als verwacht. De lira keldert naar een zoveelste nieuw dieptepunt.

De Turkse centrale bank heeft donderdag de basisrente in één trek verlaagd van 18 naar 16 procent. De meeste economen hielden rekening met een renteknip met 1 procentpunt. Na de beslissing zakte de lira met bijna 3 procent naar een nieuw dieptepunt van liefst 11 lira per euro.

De centrale bank zit in de greep van president Recep Tayyip Erdogan. Met een middernachtelijk decreet elimineerde Erdogan recent alle critici van de vorige renteverlaging . Erdogan gelooft dat een daling van de rente leidt tot minder inflatie. Volgens economen is het omgekeerde waar.

Erdogan gaat er ook vanuit dat de hoge inflatie in Turkije tijdelijk is. In september stegen de consumptieprijzen met 19,6 procent.