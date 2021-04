Turkse lira op dieptepunt na genocide-uitspraak Biden

De nieuwe spanningen tussen Turkije en de VS hebben de Turkse lira maandag doen dalen naar een historisch dieptepunt.

'De Amerikanen herdenken alle Armeniërs die zijn omgekomen in de genocide die 106 jaar geleden is begonnen.' Met die uitspraak heeft de Amerikaanse president Joe Biden de spanningen tussen Turkije en de VS doen oplopen. Minstens 1 miljoen Armeniërs werden in 1915-17 vermoord in het Ottomaanse Rijk, de voorloper van Turkije.

Turkije reageerde boos op de erkenning van de genocide op Armeniërs door de Amerikaanse president Biden.

Zoals verwacht reageerde Turkije boos op de erkenning van de genocide door de Amerikaanse president. Het riep de Amerikaanse ambassadeur op het matje.

Het nieuwe conflict tussen Ankara en Washington deed de Turkse lira dalen. De munt zakte maandagochtend even naar 10,2756 lira per euro, het laagste peil ooit. Later herstelde de lira.

Ondanks die remonte verloor de Turkse munt sinds begin dit jaar al 9 procent van haar waarde. Dat is de zwakste prestatie van alle belangrijke valuta's. De grote koersdaling is te wijten aan de al langer gespannen relatie tussen Turkije en de VS en vooral het gebrek aan vertrouwen in het monetair beleid van de centrale bank.

Focus op de Turkse lira De lira daalde sinds begin dit jaar met 9 procent tegenover de euro.

De basisrente van de centrale bank bedraagt 19 procent.

Tienjarige Turkse staatsobligaties hebben een rendement van 17,8 procent.

-De Turkse inflatie bedraagt 16,2 procent.

Moeilijkste job

De lira kreeg in maart een zware klap nadat president Recep Tayyip Erdogan gouverneur Naci Agbal van de centrale bank had ontslagen. Agbal had een paar weken daarvoor de basisrente van de centrale bank verhoogd van 17 naar 19 procent om de inflatie onder controle te krijgen. Sahap Kavcioglu, de nieuwe gouverneur van de centrale bank, pleitte voor zijn benoeming voor renteverlagingen. Maar voorlopig handhaaft hij de beleidsrente op 19 procent.

Het is algemeen bekend dat Erdogan voorstander is van een beleid van lage rente. De president gelooft dat een lage rente de inflatie drukt, het omgekeerde van wat economen zeggen. Omdat de president als een soort schoonmoeder het monetair beleid dicteert is de job van gouverneur van de Turkse centrale bank een van de moeilijkste ter wereld. Mede door de daling van de lira worstelt Turkije met een hoge inflatie van 16 procent.

Turkije is afhankelijk van buitenlands kapitaal en daardoor kwetsbaar.