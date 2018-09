Turkse lira speelt winst na renteklim snel kwijt

De Turkse lira zakt bijna 3 procent tot 7,30 lira per euro. De munt is voor de tweede beursdag op rij de grootste daler van de fel geteisterde groeimarktmunten.

De Turkse munt is bijna alle winst sinds de groter dan verwachte renteverhoging van donderdag kwijtgespeeld.

De Turkse centrale bank verhoogde toen de rente met 625 basispunten tot 24 procent. Een belangrijk signaal, ook over de onafhankelijkheid van de bank, gezien president Recep Tayyip Erdogan een bekende tegenstander is van hogere rentes.

De markten kijken nu uit naar het economisch programma dat de regering donderdag uit de doeken doet. Beleggers willen een duidelijk engagement met structurele maatregelen zien om het Turkse ‘twin deficit’ - een tekort in de begroting en een tekort op de lopende rekening - aan te pakken.

Sinds begin dit jaar verloor de lira bijna 40 procent. Het conflict met de VS over een in Turkije vastgehouden Amerikaanse pastoor heeft de munt extra slaag gegeven.