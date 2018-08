Turkse minister van Financiën sust beleggers

Tijdens een conference call met 3.000 investeerders hamerde Turks minister van Financiën Berat Albayrak op begrotingsdiscipline en de nood aan monetaire verstrakking. Na de call trok de lira licht hoger.

Beleggers keken reikhalzend uit naar de conference call van de minister van Financiën. De lira kreeg op maandag en vorige week vrijdag fikse klappen te verwerken. De munt herstelde de voorbije drie dagen wel, maar staat tegenover de euro nog steeds 30 procent lager sinds begin dit jaar.

Het was dus zaak om het vertrouwen van de investeerders niet verder te schaden en dat had Albayrak, tevens schoonzoon van Turks president Erdogan, begrepen.

Het Turkse bankensysteem is sterk maar indien nodig staan we paraat om de banken van overheidssteun te voorzien. Berat Albayrak Turks minister van Financiën

'Het Turkse bankensysteem is sterk maar indien nodig staan we paraat om de banken van overheidssteun te voorzien. Turkije zal sterker uit deze crisis komen,' klonk het tijdens een call met zo'n 3.000 investeerders.

Albayrak ging dieper in op hoe hij het vertrouwen van beleggers zal herstellen. 'We hameren sterk op begrotingsdiscipline. Voor het einde van dit jaar verwachten we een primair begrotingsoverschot (overschot zonder rekening te houden met interesten, red.) van 6 miljard lira. De overheid zal de broeksriem aanhalen.'

Druk van Erdogan

Beleggers dumpten vorige week de Turkse lira omdat ze de onafhankelijkheid van de centrale bank in vraag stellen. Hoewel de Turkse economie oververhit is en de inflatie drie maal de inflatiedoelstelling bedraagt, verzaakte de centrale bank onder druk van president Erdogan de rente verder te verhogen. Analisten stellen dat het onvermijdelijk is dat de Turkse economie in een recessie gaat om de inflatie de kop in te drukken.

Albayrak kwam tegemoet aan deze verzuchtingen. 'We verzekeren een verdere monetaire verstrakking. Het bekampen van inflatie is een topprioriteit. We verwachten een bescheidener economische groei.'

'Verder zullen we ook geen kapitaalcontroles invoeren. In geen enkele crisis heeft Turkije de vrije markt beperkt. We zullen de Amerikaanse sancties doorstaan met partners zoals Duitsland en China,' besloot Albayrak.