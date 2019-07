Turkse munt krijgt klappen na ontslag centraal bankier

Cetinkaya verhoogde in de zomer van vorig jaar de rente met 750 basispunten naar 24 procent om de inflatie onder controle houden.

Beleggers reageren negatief op de beslissing, omdat Erdogan de onafhankelijkheid van de centrale bank ondermijnt. De Turkse munt noteert kort na de middag 1,6 procent lager op 6,42 lira per euro nadat hij 3 procent lager was geopend. Ook de Turkse aandelen en obligaties dalen.

Renteverlaging op komst?

De volgende vergadering van de centrale bank vindt plaats op 25 juli. 'De heer Uysal beklemtoont dat de centrale bank onafhankelijk het monetair beleid zal voortzetten om haar doelstelling van prijsstabiliteit te bereiken en handhaven', zegt de centrale bank in een mededeling.

