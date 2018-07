Turkse munt onderuit door immobilisme centrale bank

Het status quo van het rentebeleid versterkt de twijfels over de onafhankelijkheid van de centrale bank. De monetaire instelling vergaderde voor het eerst sinds president Recep Tayyip Erdogan de presidentsverkiezingen won en zijn schoonzoon Berat Albayrak benoemde tot minister van Financiën.

'Dit is een schokkende beslissing omdat de inflatie fors is gestegen en de lira eerder deze maand een historisch dieptepunt bereikte', zegt Piotr Matys, valutaspecialist van Rabobank in Londen. Turkije worstelt met een inflatie van 15,4 procent, terwijl de centrale bank streeft naar 5 procent inflatie.