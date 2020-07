'Tweede coronagolf kan dramatisch zijn voor markten'

'De aandelenmarkten zijn correct gewaardeerd', meent beleggingsstratege Geraldine Sundstrom van Pimco. Al houdt ze haar hart vast voor een nieuwe lockdown.

In tegenstelling tot sommige waarnemers vindt Pimco aandelen niet te duur. Dat zegt Geraldine Sundstrom, die bij de vermogensbeheerder verantwoordelijk is voor de activaspreiding van de flexibele beleggingsfondsen en ruim 3 miljard dollar onder haar hoede heeft. De Tijd had een gesprek over haar visie op de markten en de beleggingsstrategie.

U bent het niet eens met de waarschuwing van sommige specialisten dat de aandelenmarkten overgewaardeerd zijn. Waarom?

Geraldine Sundstrom: 'Er zijn twee denkscholen. Sommigen kijken naar economische fundamentals zoals de sterk gedaald bedrijfswinsten en vinden de beurzen overgewaardeerd. Anderen verwijzen naar de enorme steun van de centrale banken en regeringen. Zij geloven dat de aandelenmarkten goedkoop zijn, omdat beleggers verder moeten kijken en rekening moeten houden met de lage rente. Ons model incorporeert de argumenten van beide scholen. We denken dat de aandelenmarkten ongeveer correct gewaardeerd zijn. Maar door de pandemie bestaat er veel onzekerheid over het economisch herstel.'

Hoe belangrijk is die steun van het economisch beleid voor de markten?

Sundstrom: 'De markten verwachten nog meer steun. Er is ruimte voor meer budgettaire stimulus. De Europese Unie werkt aan een herstelfonds. De regeringen geven wereldwijd grote subsidies voor digitalisering en groene investeringen. Elektrische auto’s en zonne-energie profiteren van de herstelplannen. De centrale banken zeggen dat ze indien nodig meer zullen doen. Zonder extra stimulus kunnen de markten zenuwachtig worden en panikeren.'

U verwacht een geleidelijk economisch herstel, maar verwijst ook naar de grote onzekerheid. Wat is het belangrijkste risico?

Sundstrom: 'De gezondheidstoestand is risico nummer een voor de markten. We zien een dramatische stijging van het aantal besmettingen in de VS, maar in het noordelijk halfrond blijft het aantal doden onder controle. Daarom is er geen paniek op de markten. Als de mortaliteit stijgt en er een nieuwe lockdown komt, zou dat een tegenslag zijn voor de markten. Een tweede golf kan dramatisch zijn voor de markten.'

Wat is uw beleggingsstrategie?

Sundstrom: 'We investeren iets meer dan normaal in aandelen en bedrijfsobligaties. We verkiezen groeiaandelen van goede kwaliteit boven cyclische aandelen. We investeren wat meer dan normaal in de VS en Japan, omdat Amerikaanse en Aziatische bedrijven het meest zullen profiteren van het economisch herstel. We investeren minder dan normaal in Europa en de groeimarkten. We zijn onderwogen in Europa omdat Europa relatief weinig groeiaandelen heeft en het rendement van veilige Europese staatsobligaties lager is dan nul. In de groeilanden zien we de beste kansen in China en zijn we voorzichtig over Brazilië, Mexico en Rusland.'

U probeert veiligheid in te bouwen in de portefeuille. Hoe doet u dat?