Tweede coronagolf kost economie 7 tot 21 miljard euro

Een tweede virusgolf met beperkende maatregelen zal de Belgische economie minder kosten dan de eerdere lockdown, maar het prijskaartje blijf gigantisch, met een geschatte schade van 7 tot 21 miljard euro dit jaar.

Nu het coronavirus in België weer snel aan kracht wint, becijferen economen volop de kostprijs van een nieuw rondje beperkende maatregelen. Een complete lockdown zoals eerder dit jaar lijkt KBC-hoofdeconoom Jan Van Hove weinig waarschijnlijk. ‘De kostprijs daarvan was enorm. Je hebt bovendien een grote maatschappelijke weerstand tegen een nieuwe lockdown, inclusief bij de politiek. De lockdown sloeg een gat van 50 miljard euro in de begroting. Dat kan je niet herhalen’, aldus Van Hove.

Hij denkt dat we naar gerichte, partiële lockdowns gaan die slechts een deel van de economie platleggen. Ook omdat we lessen geleerd hebben en dankzij maatregelen zoals mondmaskers en alcoholgel meer zaken kunnen openhouden. Maar dan nog zal de economische schade aanzienlijk zijn. KBC schat dat België dit jaar nog eens 2 tot 3 procent economische groei kwijtspeelt, goed voor 9,5 tot 14,2 miljard euro. Dat komt boven op de groeikrimp van 9,5 procent die de bank al heeft ingecalculeerd.

Het effect zal ook in 2021 nog voelbaar zijn, want in plaats van de door KBC voorziene 5 tot 6 procent groei zal een tweede golf dan een licht negatieve groei veroorzaken, onder meer als gevolg van het toenemende aantal faillissementen en de werkloosheid als de tweede klap de druppel te veel wordt voor bedrijven. Daarmee zou nog eens tot 28 miljard euro in rook opgaan.

Omzetherstel

BNP Paribas Fortis schat de impact van een nieuwe golf iets minder somber in - 1,5 procent minder groei dit jaar, ofwel 7 miljard euro - maar gaat wel al uit van een forsere groeikrimp met 11 procent in 2020 (zonder tweede golf). Hoofdeconoom Koen De Leus wijst erop dat industriële bedrijven intussen hebben leren werken met beperkingen.

Nieuwe beperkende maatregelen zullen zich volgens De Leus laten voelen in een tragere openstelling van sectoren en dus een trager omzetherstel. ‘Als je in april een 100 procent lockdown had met een gemiddelde omzetdaling van 33 procent voor de Belgische bedrijven, dan zitten we vandaag aan het equivalent van een 50 procent lockdown met 17 procent minder omzet. We gingen aanvankelijk uit van 40 procent lockdown in augustus en 30 procent in september, maar dat wordt nu twee maanden doorgeschoven, zodat we tot september op 50 procent lockdown rekenen.’

Hapering

Bij Belfius hielden ze voorlopig rekening met een tweede volledige lockdown in het vierde kwartaal, wat 3,2 procent extra groei zou kosten. ING België heeft geen concrete schatting, maar wijst erop dat het aantal besmettingen in Europa relatief bescheiden blijft in vergelijking met de VS. ‘Daar vlakt het economisch herstel af en stijgen de consumptie-uitgaven niet meer, wat erop wijst dat een stijgend aantal besmettingen zonder lockdown zich vertaalt in een hapering van het economisch herstel en niet noodzakelijkerwijs in een forse neergang’, zegt hoofdeconoom Peter Vanden Houte.