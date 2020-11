Tweede covidvaccin bijna klaar

Naast het goede nieuws rond het vaccin van Pfizer en zijn partner BioNTech is ook een tweede covidvaccin in zicht.

Het coronavaccin van de Universiteit van Oxford en het farmabedrijf AstraZeneca is bijna klaar. Het vaccin zit in fase drie, wat wil zeggen dat het dichtbij een goedkeuring zit. Dat meldt de Belgische CEO Bruno Holthof van Oxford University Hospitals in het tv-programma De Zevende Dag.

Maandag kwam Pfizer met het nieuws dat het met zijn partner BioNTech een zeer performant coronavaccin had geproduceerd. Dat leidde tot veel optimisme in de wereld en op de financiële markten, omdat daarmee een einde van de coronacrisis in zicht lijkt. Het vaccin zou volgens onderzoeksresultaten negen op de tien ingeënte proefpersonen beschermen tegen een infectie met het virus.

Holthof meldt geen percentages over de doeltreffendheid van het virus. Hij benadrukt wel dat de hoge beschermingsgraad van het vaccin van Pfizer ook bemoedigend nieuws is voor de andere coronavaccins. 'De vaccins gaan allen een immuunrespons opwekken tegen dat stekeleiwit, wat betekent dat het de juiste keuze was om dat voorop te stellen.'

Koelkast