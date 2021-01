Tweet van Musk boost Japans mangabedrijf

De reikwijdte van de tweets van Tesla-CEO Elon Musk is bekend. Ze beïnvloedden niet alleen de Tesla-koers, maar ook die van een klein bedrijf in medische apparatuur met dezelfde naam als Musks favoriete berichtenapp Signal.

De recentste begunstigde van zijn cryptische tweets is een Japanse speelgoed- en gameproducent. De aandelen in Bandai Namco Holding stegen woensdag met 4 procent op de beurs van Tokio na een meme die Musk dinsdagnacht tweette met een personage uit de Idolmaster-franchise van het bedrijf.

Idolmaster is een langlopende animatieserie van het bedrijf die begon als een arcadespel. Het personage dat Musk tweette, heet Sachiko Koshimizu. Wat de exacte betekenis van de tweet is, is onduidelijk. Musk staat bekend om zijn verwijzingen naar de Japanse popcultuur en is een notoire fan van de animefilms van de Japanse tekenfilmstudio Ghibli. In 2018 vroeg hij gekscherend voortaan met ‘Elon-san’ te worden aangesproken.