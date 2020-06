Twijfel slaat toe op Wall Street

Leerlingen van een school in Compton, Californië houden afstand tijdens een 'drive-tru graduation ceremony'. Het coronavirus verspreidt zich momenteel in Californië onder fruitplukkers en groente-oogsters.

De megarally van Wall Street is tegen een muur gebotst. Sombere vooruitzichten van de Federal Reserve en een oplaaiende tweede besmettingsgolf in de VS doen beleggers twijfelen.

De voornaamste Amerikaanse indexen trokken bij de openingsbel meteen scherp lager. De Dow Jones zakte meer dan 3 procent, de S&P500 2,8 procent. Het waren de grootste verliezen in een maand.

Omstreeks 16.20 uur gaat de Dow Jones 3 procent lager, de S&P500 2,5 procent en de Nasdaq 2,1 procent.

De Amerikaanse beurzen zijn na de coronacrash van februari/maart in een recordtempo helemaal hersteld. Beleggers leken er op te rekenen dat de coronacrisis snel zou worden verteerd en de economie vlot zou herstellen van de drastische lockdownmaatregelen.

Woensdag bezorgde de Federal Reserve hen echter een koude douche. De Fed beloofde de rente tot in 2023 op quasi nul te houden. De Amerikaanse centrale bank was ook erg somber in haar economische vooruitzichten. De coronacrisis zal nog geruime tijd zwaar wegen op groei en werkgelegenheid en de inflatie afremmen.

Een tweede reden voor het pessimisme in New York is de vrees voor een tweede besmettingsgolf. Onder meer in Californië, Florida en Texas neemt het aantal nieuwe gevallen weer fors toe.

De nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering lieten vorige week een daling zien tot 1,54 miljoen, van 1,9 miljoen de week voordien, maar blijven niettemin hoog. Dat wijst erop dat het herstel van de arbeidsmarkt toch heel wat tijd in beslag zal nemen.

Grubhub en Uber

De verliezen op de Amerikaanse beurzen bestrijken een breed veld. Energie, financiële en industriële waarden zakken het meest. ExxonMobil gaat 4,5 procent onderuit, Bank of America 4,5 procent en bulldozerfabrikant Caterpillar 5,7 procent.

Nog groter zijn de verliezen van cruise- en luchtvaartmaatschappijen, aandelen die in het optimisme van de laatste weken – over het afbouwen van de lockdowns en het hervatten van het ‘normale’ leven – net flink waren hersteld. Norwegian Cruise Line tuimelt 10,2 procent en American Airlines Group 10 procent.

Bij de schaarse klimmer is Netflix (+2,2%) terug te vinden, een van de lockdownaandelen bij uitstek. Thuiszitters maakten massaal gebruik van de streamingdienst om avonden zo aangenaam mogelijk door te komen.