UBS excuseert voor 'Chinees varken'-uitspraak van hoofdeconoom

Het gaat om een opmerking van Donovan in zijn dagelijkse ochtendcommentaar 'UBS Morning Audio Comment'. Donovan sprak er over de stijging van de Chinese consumptieprijzen als gevolg van zieke varkens (varkenspest).

'Maakt dat uit? Het maakt uit als je een Chinees varken bent. Het maakt uit als je varkensvlees eet in China.' In een Chinese krant en op sociale media schoten de uitspraken van Donovan in een verkeerd keelgat.