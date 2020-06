UCB, de ster van een dolgedraaide beursvloer

Manisch-depressief is nog de beste omschrijving voor het halfjaar dat de beurzen wereldwijd achter de rug hebben . Idem in Brussel: eerst klom de Bel20 naar het hoogste peil sinds 2007. Van 17 februari tot 17 maart volgde een hallucinante coronacrash , die de Bel20 43 procent onderuit haalde. Waarna met een nu al legendarisch persbericht van de Amerikaanse centrale bank als startschot een onwaarschijnlijke rally de beurzen zo'n 40 procent hoger stuwde. Per saldo kijkt de houder van een Bel20-korf, inclusief nettodividenden, over de achtbaanrit tegen een verlies van 15 procent aan.

In dat knettergekke halfjaar zijn de twee sterkste stijger buitenbeentjes. Twee speculatieve speeltjes die door de Robinhoods - het leger kleine beleggers dat tijdens de lockdown de beurs ontdekt heeft - de stratosfeer ingejaagd zijn. De lege beursschelp Sucraf , eigenaar van een verwoeste suikerrietplantage in Congo, verdubbelde ruim. Ook Avantium verdubbelde. Nochtans is dat bioplasticbedrijf sinds de beursgang in 2017 tegen 11 euro één seriële ontgoocheling en was er geen hard nieuws. Wel recycleerde een van de meest gelezen websites ter wereld, die van MailOnline, een Avantium-persbericht over Coke en Carlsberg die zich achter een 'kartonnen fles' scharen. Dat persbericht dateerde van oktober 2019 en veroorzaakte toen nauwelijks een rimpel.