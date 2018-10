UCB gaat Argenx achterna met onderzoek spierziekte

Sterke onderzoeksresultaten bij het onderzoek naar myasthenia gravis voeden het herwonnen optimisme voor de 'pijplijn' van de biofarmaciegroep.

De biofarmaciegroep UCB kondigt sterke testresultaten aan met het experimentele middel rozanolixizumab voor de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis (MG). Een naam die bij beleggers waarschijnlijk een belletje doet rinkelen: het gaat om de zeldzame aandoening waarmee het Gentse Argenx eind 2017 zijn grote doorbraakonderzoek realiseerde.

In de tweede klinische testfase met 43 patiënten in Europa en Noord-Amerika waren er beloftevolle resultaten, zonder grote nevenwerkingen. Daarmee is voor de groep het potentieel van het middel bij de behandeling van MG bewezen, 'proof of concept' in het jargon. Op basis van deze resultaten zegt UCB nu het onderzoek te zullen versnellen en komt er een nieuwe studie in de tweede helft van 2019.

+15% OUTPERFORMER UCB won dit jaar al 15 procent en is daarmee één van de sterkste aandelen in de Bel20, die tot nog toe 10 procent

De resultaten zijn hoopgevend. Beleggers twijfelden lang over de toekomstige producentenpijplijn van UCB, na een zware tegenvaller in het onderzoek naar osteoporosemiddel Evenity - een potentiële blockbuster - in het voorjaar van 2017.

Maar recent opperden beurshuizen als Morgan Stanley en Berenberg dat UCB wel degelijk opvolgers voor het huidige trio aan succesproducten (reumamiddel Cimzia, epilepsiemiddel Vimpat en parkinsonmiddel Neupro) in de steigers heeft zijn.

Eén van die middelen die de beurshuizen daarbij noemen is precies rozanolixizumab. Dat middel zet UCB trouwens ook in in de strijd tegen de bloedaandoening ITP, eveneens een domein waar Argenx actief is.