UCB helpt Bel20 in de plus

De Bel20 wurmt zich in het Europees koppeloton, met dank aan UCB.

De Brusselse beurs lijkt zich voorlopig niet al te veel aan te trekken van de opflakkering van het virus in vele delen van de wereld, inclusief België. De Bel20 koerst 0,7 procent hoger naar 3.407 punten.

Een duidelijke stijger is UCB , met een winst van 1,9 procent naar 112,90 euro. In tweede lezing lijken de meeste analisten tevreden over het halfjaarrapport van de biofarmagroep, terwijl er maandag in de eerste lezing wat teleurstelling was dat CEO Jean-Christophe Tellier ondanks een sterke eerste jaarhelft de jaarprognose onveranderd liet. 'We zijn tevreden dat we tijdens de eerste jaarhelft zo'n 10 procent gegroeid zijn', zei Tellier in een gesprek. 'Maar er is gewoon nog te veel onzekerheid over de pandemie en dus over de mate waarin de economie kan heropenen.'

Credit Suisse toont zich onder meer tevreden over de sterke 41 miljoen winstbijdrage van Evenity, het osteoporosemiddel dat door de Amerikaanse reus Amgen gecommercialiseerd wordt. 'Dat is een belangrijke verrassing en wijst op een goede lancering op de Japanse en Amerikaanse markt', stellen de farma-analisten van het beurshuis. Toch blijven ze bij hun 'neutraal' advies, omdat ze bang zijn dat de hervorming die Amerikaans president Trump wil doorvoeren de verkoopprijzen op de cruciale Amerikaanse markt fors zal verlagen.

Buiten de Bel20 vlamt Immobel 6,7 procent hoger naar 64 euro. Analist Joachim Vansanten van KBC Securities verhoogt het advies voor de vastgoedontwikkelaar van 'bijkopen' naar 'kopen'. Het koersdoel gaat in één trek van 66 euro naar 80 euro.

Vansanten noemt Immobel 'zeer aantrekkelijk gewaardeerd'. 'Als Immobel de nodige vergunningen krijgt, verwachten we een forse stijging van het aandeel. Omdat we overtuigd zijn dat Immobel die vergunningen krijgt, willen we vroeg instappen', zegt Vansanten. Hij titelt zijn 26 pagina's tellend rapport 'Better early than sorry'.

Vansanten wijst op de goedkopere waardering in vergelijking met Atenor. 'Immobel noteert tegen 1,2 keer de boekwaarde, Atenor tegen 1,4 keer. Atenor heeft een langere staat van dienst, maar wel een ander risicoprofiel. 74 procent van de portefeuille van Immobel bestaat uit residentiële projecten (26% kantoren), tegenover 7 procent bij Atenor (88% kantoren). Het risicoprofiel voor residentieel vastgoed is veel lager dan voor kantoren.'

Kinepolis krabbelt een beetje overeind met een plus van 1,3 procent tot 32,70 euro, maar de bioscoopuitbater verloor sinds begin juni zo'n 30 procent. Anderhalve maand geleden waren beleggers nog hoopvol over de geleidelijke heropstart van de bioscopen in alle landen waar de groep actief is, maar intussen is duidelijk geworden dat die heropstart absoluut geen rechte lijn zal zijn.

Zeker niet in thuismarkt België, de meest rendabele markt. De regering besliste maandag dat indoorevenementen nog maximaal 100 in plaats van 200 bezoekers mogen tellen. Toch tilt ING-analist David Vagman niet al te zwaar aan de beperking. 'Kinepolis telt gemiddeld 255 zitjes in een Belgische zaal en kon daar sowieso slechts de helft van gebruiken wegens de afstandsregels. We spreken dus eigenlijk over een verlies van zo'n 20 extra zetels.'

Vagman stipt wel twee negatieve factoren aan. Een: de vele vertragingen in blockbusters die cruciaal zijn om klanten terug te lokken. Vooral Disney, dat de voor augustus geplande lancering van Mulan uitstelt, dreigt zwaar door te wegen. Twee: de heropflakkering van het virus, zeker in de Verenigde Staten, die de heropening van cinema's dreigt te doorkruisen.