UCB-spurt countert in Bel20 halfleeg glas van AB InBev

UCB charmeert beleggers met zijn optimistische blik richting 2025, maar de troebele kortetermijnoutlook weegt op AB InBev.

Ook de beursgeschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt wel. Net als gisteren met Ontex en Solvay levert ook donderdag de cijferlawine op de Brusselse beurs een oefening in contrasten op. Een contrast dat de Bel20 per saldo aan een zuinige winst helpt.

Eén: UCB . Het biofarmacie-aandeel presteerde de jongste maanden relatief zwak. De reden? Het besef bij beleggers dat koken geld kost en goed koken véél geld.

UCB heeft veel beloftevolle geneesmiddelen in de laatste (en duurste) klinische testfase. Zo'n beloftevolle pijplijn is natuurlijk wat elk farmabedrijf wenst, maar op korte termijn is er wel een bijwerking: een nettowinst die door oplopende R&D-kosten de sterke groei van de omzet niet kan volgen.

CEO Jean-Christophe Tellier wist deze ochtend echter beleggers te sussen met de bijhorende boodschap dat de nieuwkomers later dit decennium de omzet- én winstgroei zullen schragen. Tegen 2025 moet de omzet dik 6 miljard belopen, van goed 5 miljard nu. En een winstmarge van 30 à 35 procent opleveren, van 28,5 procent in 2020 en 27 à 28 procent in 2021.

'Een stevige outlook', stelt Jefferies-analist Peter Welford. 'We verwachten dat analisten hun winstprognoses voor de komende jaren met zo'n 7 à 15 procent zullen verhogen'.

Twee: AB InBev . De bierbrouwer kwam gegeven de omstandigheden met een vrij degelijk rapport over het vierde kwartaal, maar waarschuwt dat oplopende grondstoffenprijzen en tegenzittende wisselkoersen in 2021 op de winstmarge zullen wegen. De multinational hakt ook opnieuw in zijn dividend om cash in huis en de schuldenberg onder controle te houden (zie grafiek).

Bovendien stipt ING aan dat AB InBev in zijn meest gebruikte winstgraadmeter, de altijd 'kneedbare' ebitda, een belastingmeevaller van 325 miljoen dollar heeft meegerekend. Zonder die ingreep zou de ebitda over het vierde kwartaal niet boven maar onder de consensus uitgekomen zijn.

Ook het feit dat AB InBev überhaupt nog een dividend uitkeert verbaast ING-analist Reginald Watson enigszins: 'Zonder rekening te houden met de fiscale meevaller belopen de schulden nu bijna 5 keer de jaarlijkse ebitda, terwijl het management al jaren belooft die schuldgraad terug te dringen tot 2 keer de bedrijfswinst'.

De rest van de cijferlawine:

Kinepolis schrapt het dividend na het pandemiejaar dat zijn bioscopen wereldwijd deed leeglopen. Toch is vooral opmerkelijk hoe de bioscoopuitbater standgehouden heeft tijdens de grootste crisis uit zijn bestaan, merkt KBC Securities-analist Guy Sips op: 'Kinepolis heeft over 2020 slechts 32 miljoen cash verbrand. Gelet op 171 miljoen cashbuffer op de bank kan de groep dus een crisis lang uitzweten.'

Lingeriegroep Van de Velde keert wél een dividend uit, ondanks de winstval over 2020, gebruik makend van de schuldenvrije balans.

Biocartis , de specialist in zaklabo's voor snelle medische diagnose, belooft een versnelling van de groei in 2021.

De producent van pvc-bouwprofielen Deceuninck 'waarschuwde' vorige maand dat 2020 met een forse schuldafbouw én sterke winstgroei beter dan verwacht uitviel, maar weet niettemin met de volledige jaarcijfers opnieuw in positieve zin te verrassen.