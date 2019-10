Uber en Lyft op diepterecord

De verkoopgolf op Wall Street is nog meest ongenadig voor de hipster-IPO's van 2019.

Nadert de Amerikaanse economische expansie - met intussen 123 maanden de langste sinds de start van de statistieken in 1854 - zijn vervaldatum?

Die vraag overheerst bij beleggers, nu het ondernemersvertrouwen in de Amerikaanse industrie in ijltempo daalt en ook de Amerikaanse jobmarkt lijkt te vertragen. De maandelijkse steekproef van loonstrookjesverwerker ADP leert dat de jobcreatie nog altijd behoorlijk is, maar wel duidelijk vertraagt tegenover begin 2019.

De Dow Jones koerst ruim 1 procent lager op 26.277 punten.

Uber zakt tot 2 procent naar 28,54 dollar, 37 procent onder de 45 dollar per aandeel waartegen de taxi-app in mei naar de beurs trok. Toen waren er al twijfels over de torenhoge waardering.

En het recordverlies van 5 miljard over het tweede kwartaal heeft beleggers alleen maar sceptischer gemaakt rond de vraag of Uber in een bikkelharde concurrentie om de klant en geldverslinderende nevensprongen in onder meer maaltijdlevering ooit winst zal kunnen voorleggen.

Met één van de belangrijkste Uber-rivalen in die bikkelharde strijd, gaat het evenmin goed op de beurs. Lyft koerst 1,9 procent lager naar 38,68 dollar, 46 procent onder de 72 dollar waartegen de taxi-app in maart naar de beurs trok.