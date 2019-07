Uitspraken Lagarde hinten op soepel ECB-beleid

De toekomstige voorzitster van de Europese Centrale Bank (ECB) steunt haar beleid van negatieve rentes en obligatieaankopen.

Het persbureau Bloomberg heeft uitspraken van de volgende voorzitster van de ECB, Christine Lagarde, bestudeerd om een idee te krijgen van het beleid dat ze zal voeren. Daaruit blijkt dat de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorstander is van een soepel monetair beleid.

Dinsdag koos de Europese Raad (ER) Christine Lagarde als opvolger van de huidige ECB-voorzitter Mario Draghi. Intussen hebben ECB-watchers hun mening over de aanstaande benoeming gegeven. De consensus is dat Lagarde niet zal breken met Draghi's soepele monetaire politiek. Ook de hoofdeconoom van ING België, Peter Vanden Houte zei woensdag in een interview met De Tijd dat de topvrouw een 'Draghi-achtig monetair beleid' zal voeren.

De uitspraken die Lagarde in het verleden heeft gedaan lijken die consensus te ondersteunen. Nadat Draghi in juli 2012 beloofde om de euro tegen elke prijs te redden, kondigde hij een maand later aan dat hij obligaties van probleemlanden - met een relatief korte looptijd - zou opkopen wanneer de rente te hoog zou oplopen. Een maand later sprak Lagarde haar steun uit:

Er zijn veel correcte beslissingen genomen. De recente initiatieven van de grote centrale banken - zoals het opkoopprogramma voor obligaties van de ECB - zijn grote beleidssignalen in de goede richting. Christine Lagarde Algemeen directeur van het IMF

Grootschalig opkoopprogramma

In januari 2015 kondigde Draghi zijn grootschalige opkoopprogramma voor obligaties aan. Het doel van dit programma was het drukken van de lange rente. Dit moest een stimulans geven aan de consumptie en de investeringen. Een dergelijke maatregel zag de ECB toen als noodzakelijk omdat de eurozone flirtte met deflatie, een daling van het prijspeil. Lagarde gaf nog op de dag van de aankondiging van het beleid haar reactie:

We verwelkomen de maatregelen die vandaag zijn genomen. De geplande expansie van de ECB-balans zal de beleningstarieven in de eurozone verlagen, de inflatieverwachtingen verhogen en het risico op een langdurig lage inflatie doen afnemen. Christine Lagarde Algemeen directeur van het IMF

Negatieve rentes

Toen Japan naar het voorbeeld van de ECB in 2016 een negatieve rente invoerde, steunde Lagarde deze maatregel:

Als we geen negatieve rentes hadden gehad, zouden we er veel slechter aan toe zijn geweest. Met een inflatie die lager zou zijn dan nu en een lagere economische groei. Christine Lagarde Algemeen directeur van het IMF

Wel zei ze dat er nog meer tijd nodig was om de neveneffecten te onderzoeken. De ECB onderzoekt deze neveneffecten nu. Banken klagen over de 7,5 miljard euro die ze per jaar verliezen door de negatieve rente die ze op hun deposito's bij de monetaire autoriteit krijgen.

Mario Draghi neemt deze klacht van banken met een korreltje zout. 'De winstgevendheid van de banken van de eurozone is hoger dan die van de banken in het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben ze geen negatieve rentes.'

Nieuwe stimulus

En Christine Lagarde lijkt nu ook weer achter de nieuwste stimulusplannen van centrale banken te staan. Zo is het zeer waarschijnlijk dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) deze maand de rente verlaagt. Ook de ECB zal naar verwachting in september met stimulusmaatregelen komen. Lagarde laat op de blog van het IMF weten dat deze hints over soepel monetair beleid de groei van de wereldeconomie ondersteunen: