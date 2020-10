Uitstel 007 haalt bioscoopaandelen onderuit

Kinepolis nadert het laagste peil van het jaar, maar dat is niets vergeleken met de implosie van de met schulden overladen sectorgenoot Cineworld.

'Een restaurant zonder controle over het menu.' Zo omschrijft KBC Securities-analist Guy Sips de toestand voor bioscoopuitbaters in 2020. Dit voorjaar moesten cinema's door de pandemie wereldwijd de deuren sluiten. Bij de heropening hoopten CEO's op enkele krakers om 2020 nog een beetje te redden, zeker nu steeds meer mensen in volle lockdown Netflix als alternatief ontdekt hebben.

IJdele hoop, blijkt nu. 'Tenet', de nieuwe prent van regisseur Christopher Nolan, haalde matige recensies en slaagde er niet in klanten weer in groten getale naar de bioscoop te lokken. Disney koos ervoor 'Mulan' rechtstreeks beschikbaar te stellen op zijn streamingplatform Disney+.

De laatste hoop was de nieuwste Bond, 'No Time to Die'. Maar vrijdagavond besloot studio MGM 007 pas in 2021 te lanceren. Op de twee belangrijkste Amerikaanse markten, Californië en New York, blijven de bioscopen gesloten, waardoor het voor MGM vrijwel onmogelijk zou zijn om nu het prijskaartje van de Bond-prent - ruim 200 miljoen dollar - terug te verdienen.

Een serieuze streep door de rekening van de bioscopen. In Brussel duikt Kinepolis 9 procent lager naar 27,95 euro, dicht bij het laagste peil van het jaar.

In de sector is Kinepolis een van de meest gezonde bedrijven. De komende jaren zijn geen grote schuldaflossingen gepland en de groep is eigenaar van het gros van haar bioscopen, wat via uitgespaarde huuruitgaven de kostenstructuur een stuk flexibeler maakt.

Dramatisch is de toestand bij het Britse Cineworld . De op een na grootste cinema-uitbater ter wereld liet maandag weten vanaf 8 oktober alle 536 Amerikaanse en alle 127 Britse cinema's in de mottenballen te zetten, waarbij 45.000 banen op de helling komen.

Cineworld, twee decennia geleden op de Brusselse schermenbeurs Easdaq begonnen als International Theatres, is door de Israeliër Mooky Greidinger via een lange serie van overnames uitgebouwd tot de huidige gigant. Het gevolg is echter dat Cineworld de perfecte storm van 2020 inging met 3,6 miljard dollar schulden, plus 7,7 miljard leaseschulden. Nu de cashflow opgedroogd is, dreigt de groep onder die schuldenberg te bezwijken. Greidinger zegt in de mededeling 'verschillende opties om bijkomende liquiditeit op te halen' te bekijken.