Uitstel topoverleg duwt olieprijs lager

De westerse oliereuzen en hun aandeelhouders duimen dat Riyad en Moskou donderdag alsnog een deal sluiten om een wereld die in olie zwemt minder fors te bedienen.

De ironie zal ook in België geen enkele automobilist ontgaan zijn: benzine en diesel worden met de dag goedkoper, maar op de frontlijnwerkers in de cruciale sectoren na zit iedereen in zijn kot en kan er dus niet van profiteren.

Maandag incasseert de prijs van een vat ruwe Brent-Noordzeeolie een nieuwe tik van ruim 5 procent, tot 31 dollar. Het voor maandag geplande topoverleg tussen Saoedi-Arabië, sterkhouder van het oliekartel OPEC, en Rusland, de belangrijkste olie-exporteur buiten het kartel, is uitgesteld tot donderdag. Intussen schuiven Riyad en Moskou elkaar de zwartepiet door voor de nooit geziene crisis op de wereldoliemarkt.

Iets minder dan een maand geleden lanceerde Saoedi-Arabië een prijzenslag, door fors meer olie op te pompen en de grote internationale afnemers lagere prijzen te afficheren. De Saoedi's, de 'centraal bankiers van de oliemarkt', maakten er geen geheim van het zat te zijn de productie in te perken terwijl Rusland maar vrolijk bleef vaten naar boven pompen.

Moskou, daarentegen, lijkt te hopen dat lagere prijzen de Amerikaanse schalieolieproducenten uit de markt zullen prijzen. Dankzij het succes van schalieolie hebben de Verenigde Staten recent Saoedi-Arabië overvleugeld als grootste olieproducent ter wereld.

Het fors hogere aanbod kwam er net op een ogenblik dat de vraag naar olie tuimelde: in maart ging een groot deel van de wereld in lockdown, in een poging om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk af te remmen. Het resultaat is een perfecte storm: sinds begin dit jaar is de olieprijs ruim gehalveerd. Vorige week was er even een remonte toen de Amerikaanse president Donald Trump tweette dat er een deal was tussen de Russen en de Saoedi's.

Dat bleek dus voorbarig, maar toch zijn er hoopgevende signalen. Zo heeft Saoedi-Arabië voorlopig nog geen nieuwe internationale prijzen voor zijn ruwe olie vrijgegeven. Met dat hoogst uitzonderlijke uitstel lijkt Riyad impliciet aan te geven dat donderdag een deal mogelijk is.

Een olieprijs onder nul?

Een deal zal alleszins nodig zijn. Op dit ogenblik produceert de wereld miljoenen vaten per dag méér dan er verbruikt wordt. Begin vorige week tuimelde de prijs naar het laagste peil sinds 2002, maar zonder deal zal dat niet de bodem zijn. De wereld zwemt namelijk in olie: alleen al in de week tot 27 maart stegen de Amerikaanse voorraden ruwe olie met een record van 13,8 miljoen vaten, woensdag volgen nieuwe cijfers.

Analisten sluiten niet uit dat sommige delen van de oliemarkt wegens gebrek aan opslagcapaciteit op korte termijn met negatieve prijzen af te rekenen krijgen, waarbij producenten afnemers dus betalen om van het zwarte goedje af te raken. Dat zou vooral het geval zijn voor continentale oliemarkten zoals de Canadese teerzanden, die niet vlot opgeslagen kunnen worden in geparkeerde supertankers. Die enorme vraag naar opslag is dé reden waarom een olietankerrederij als Euronav één van de schaarse winnaars van de crisis is.

Wie zeker op een snelle deal rekent, zijn de aandeelhouders van de westerse oliereuzen. In absolute bedragen is de Nederlands-Britse oliereus Royal Dutch Shell , dat vorig jaar 15,2 miljard dollar naar de aandeelhouders liet vloeien, één van de grootste dividendbetalers ter wereld. Zo'n royale dividenden zijn niet houdbaar als de olieprijs niet snel herstelt.

Morgan Stanley becijferde wat een olieprijs van 35 dollar betekent voor de 'majors': Shell zou dit jaar nog 35 miljard operationele cashflow halen. Trek daar 25 miljard investeringen af en je hebt nog 10 miljard euro vrije kasstroom over. Daarmee is het royale dividend maar voor 72 procent meer gedekt.