Umicore & Co profiteren van Chinese stimuli

China gaat meer investeren in zijn infrastructuur als stimulus voor de economie. Dat hielp de wereldwijde grondstoffenaandelen aan riante winsten.

Om de slabakkende economie aan te zwengelen, haalt China een oud en beproefd recept boven: investeringen in infrastructuur. Voortaan kunnen de lokale Chinese besturen makkelijker obligaties uitgeven om grote publieke bouwprojecten mee te financieren. Peking zet ook de banken ertoe aan om meer kredieten aan infrastructuurprojecten te versrekken. Concreet gaat het onder meer over de bouw van snelwegen, bruggen, gas- en elektriciteitsinfrastructuur, spoorwegen of riolen. De investeringen moeten een antwoord bieden op de terugvallende export naar de VS wegens de importtarieven die de Amerikaanse president Donald Trump oplegde.

Het vooruitzicht op een herstellende Chinese vraag stuurde alle grondstoffen die van de bouwplannen kunnen profiteren hoger, zoals ijzererts, koper en zink. China is de grootste grondstoffenslokop ter wereld. Hoewel het land ‘slechts’ goed is voor 19 procent van de wereldbevolking en 15 procent van de economie, consumeert het de helft van het koper, staal, nikkel, alumnium of steenkool ter wereld. De Chinese bouwwoede is zelfs goed voor 60 procent van de wereldwijde cementproductie. Recent waren de metaalprijzen fors teruggevallen wegens de escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China.

Umicore

Als de wereldeconomie blijft wat ze nu is, heeft de Europese staalmarkt vermoedelijk het ergste achter de rug. Geert van Poelvoorde CEO ArcelorMittal Europe

Door het koersherstel waren de grondstoffenaandelen dan ook de primus op de beurzen. De sectorindex van Europese grondstoffenbedrijven steeg 2,8 procent. In Brussel profiteerde de materialengroep Umicore van de hausse met een winst van 3 procent. In Parijs steeg de mineralenspecialist Imérys 4,5 procent. De sector kreeg nog een steuntje van Geert Van Poelvoorde, de Belgische ceo van ArcelorMittal Europe. Die had maandag verklaard dat de Europese staalmarkt vermoedelijk het ergste achter de rug heeft als de wereldeconomie blijft wat ze nu is. De voorbije maanden legde ArcelorMittal verschillende Europese fabrieken stil wegens de slabakkende vraag. Het bedrijf kampt bovendien met duur ijzererts en dure cokes, terwijl de prijzen voor afgewerkt staal onder druk staan. Het vooruitzicht op beterschap stuwde ArcelorMittal 6,6 procent hoger.