Umicore-analist: 'Kathodes dreigen als zonnepanelen te eindigen'

Zeggen dat het winstalarm dat Umicore-CEO Mathias Miedreich vorige week uitstuurde over de 'hipstertak' - kathodematerialen voor herlaadbatterijen - nazindert, is een understatement. Het aandeel verliest voor de vijfde dag op rij terrein in Brussel. Het gaf over die periode dik 2 miljard euro beurswaarde prijs. Beleggers achten Umicore nog een kleine 9 miljard waard, tegenover bijna 15 miljard op de zomerse piek in augustus (zie grafiek).

Bray erkent dat de vergelijking met zonnepanelen verre van perfect is, omdat de batterijmaterialentak van Umicore nog altijd winstgevend is. Toch is hij net als de collega's bij Goldman Sachs sceptisch over de joint venture met Volkswagen. 'We kunnen ons niet voorstellen dat VW of andere toekomstige partners in Europa of de Verenigde Staten Umicore veel meer zullen laten verdienen dan de eigen kapitaalkosten, gelet op de prijzendruk in de sector.'