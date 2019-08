Umicore en Ageas helpen Bel20 aan herstel

Voor het eerst in vier dagen is er duidelijke winst voor de Bel20, met dank aan Umicore en Ageas.

Na drie soms donkerrode dagen kunnen beleggers woensdag even op adem komen: de Bel20 koerst in lijn met de Europese trend 1,2 procent hoger naar 3.546 punten.

Ageas gaat er 2,4 procent op vooruit naar 47,59 euro. De verzekeraar kwam voorbeurs niet alleen met beter dan verwachte resultaten, maar koopt ook opnieuw gretig zichzelf in. Met het negende inkoopprogramma op rij zal Ageas tegen volgende zomer sinds 2011 2 miljard euro aan zichzelf gespendeerd hebben. Met de voorbije acht inkoopprogramma's kocht de verzekeraar 67 miljoen stukken, of bijna een kwart van zichzelf. Dat leert slide 4 van de beleggerspresentatie die Ageas online zette.

Schermvullende weergave ©rv

Pro memorie: door de ingekochte aandelen vervolgens te vernietigen, vermindert Ageas stelselmatig het aantal hongerige mondjes waarover de jaarlijkse winst moet gespreid worden. Dat laat de verzekeraar toe het dividend sneller te laten stijgen dan de winst. Je kunt dus zo'n inkoop zien als een soort toekomstige dividendverhoging.

'Ook zonder eenmalige meevallers zijn de resultaten zo'n 5 procent beter dan de consensus verwachtte', stipt UBS-analist Colm Kelly aan. Vooral in België was er een sterker dan verhoopte winst. Toch handhaaft Kelly zijn 'neutraal' advies, aangezien het koersdoel van 49 euro na de sterke rally tot nog toe dit jaar zo goed als bereikt is.

Umicore trekt een spurtje van 3,4 procent naar 27,84 euro. De grondstoffenreus Glencore deelde in zijn halfjaarlijks productierapport mee dat, gelet op de fors lagere kobaltprijs, hij de productie in de Congolese kobaltmijn Mutanda in de mottenballen zet. Dat is potentieel goed nieuws voor Umicore, stelt ING.

'Mutanda is de grootste kobaltmijn ter wereld, goed voor zowat een vijfde van de wereldwijde productie', stipt analist Stijn Demeester aan. De forse productieknip kan het sentiment voor kobalt, dat zwaar te lijden had onder het overaanbod op de markt, verbeteren en een herstel van de kobaltprijs inluiden. Die lage kobaltprijs was een factor bij de lagere winstbijdrage in het eerste halfjaar voor de afdeling Energy & Surface Technologies, dat naast de batterijmaterialen ook kobaltraffinage omvat. 'In de telefonische conferentie raamde het management de impact van de lage kobaltprijs door de toevloed van artisanale kobalt op de bedrijfswinst op 10 tot 15 miljoen euro voor de afdeling, of 4 tot 6 procent van de groepswinst.'

Glencore is een van de invloedrijkste spelers op de grondstoffenmarkt. In 2015 luidde de groep een herstel van de zinkprijs in, door een aantal zinkmijnen in de mottenballen te zetten.

Ontex koerst 1,5 procent lager naar 13,50 euro. Naar aanleiding van de instap van Sofina in Drylock haalde het beurshuis Kepler Cheuvreux de rekenmachine boven: de deal impliceert dat de aandelenwaarde van Drylock tegen 1,2 keer de jaaromzet gewaardeerd wordt, tegen 0,5 keer voor Ontex en 1,6 keer voor Essity (de Zweedse marktleider in luiers, red.).

Na het halfjaarrapport blijft Berenberg bij zijn 'kopen'-advies en koersdoel van 22 euro voor Fagron . Na de kopwinden in de eerste, rekent analiste Beatrice Allen voor de specialst in apothekersbereidingen op een versnelde groei in de tweede jaarhelft. In Europa helpt de heropstart van de Nederlandse bereidingsfaciliteit, in Brazilië een belangrijke vakbeurs en in de Verenigde Staten een pak extra producten op de schappen van de megafabriek voor steriele bereidingen in Wichita. Die snellere groei moet een hefboom zetten op de rendabiliteit, denkt de analiste.