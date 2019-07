Umicore en Solvay geven Bel20 een opkikker

De industriële sterkhouders uit de Bel20 sussen beleggers met een kleiner dan gevreesde terugloop van de winst.

Een dag nadat beleggers met een zware verkoopgolf stilaan een doemscenario in de beurskoersen verrekenden, geven twee Belgische industriële sterkhouders hen de boodschap 'niet overdrijven, jongens'.

Umicore zag zijn winst over het eerste halfjaar 8 procent teruglopen. Beleggers hadden na de forse winstwaarschuwing rond Pasen nóg erger ingecalculeerd, door de beurskoers van de materialengroep na vaak gitzwarte analistenrapporten sindsdien met 40 procent af te toppen.

CEO Marc Grynberg brengt nu opluchting door de jaarprognose stabiel te houden: een bedrijfswinst tussen 475 en 525 miljoen euro, tegenover 514 miljoen in het boekjaar 2018. 'Dat is geruststellend, gelet op de extra kopwind van 10 miljoen euro door de recente brand op de site in Hoboken', merkt het beurshuis Kepler Cheuvreux op. Eenzelfde teneur bij ING. 'Umicore presteerde behoorlijk in een zeer moeilijke markt, wat de afgestrafte aandelen wat ademruimte moet geven.'

Hoboken

Die 'bovengrondse mijnbouwer' in Hoboken - die (edel)metalen recycleert uit allerhande afgedankte elektronica - was de belangrijkste positieve verrassing van het halfjaarrapport, met een iets hogere winstmarge van 24,4 procent in de eerste jaarhelft. De batterijafdeling presteerde door de lagere kobaltprijzen en de crisis in de Chinese autosector (nog) zwakker dan verwacht. Een herstel wordt volgens analisten cruciaal om de jaarprognose in te lossen.

De opluchting bij beleggers is groot, als we kijken naar de recente koersafstraffing: het aandeel veert 11 procent op tot 28,89 euro. Dat is nog altijd bijna een halvering tegenover de zomer van 2018, toen beleggers de sterke winstgroei in kathodematerialen voor elektrische auto's - waarin Umicore de wereldmarktleider is - tot in de verre toekomst extrapoleerden.

Solvay

Ook bij de chemiegroep Solvay is er sprake van een opluchtingsrally, met een winst van 2,4 procent naar 93,70 euro. Sinds CEO Ilham Kadri haar carrière in mei aftrapte met de waarschuwing dat de bedrijfswinst in 2019 mogelijk daalt, was het aandeel meer dan 10 procent afgeprijsd.

Ondanks de vele economische kopwinden (autocrisis, handelsconflicten, verzadigde smartphonemarkt ...) hield de winst in het tweede kwartaal beter dan verhoopt stand, vooral met dank aan de historische kernactiviteit. 'Zelfs abstractie gemaakt van een eenmalige meevaller van 12 miljoen euro waren de cijfers beter dan verwacht', merkt KBC Securities op. Het beurshuis stipt aan dat de chemiegroep tegen 12,5 keer de verwachte nettowinst voor 2019 goedkoop noteert.

De rest van een drukke resultatendag op een drafje: