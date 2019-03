Umicore koopt gretig zichzelf

De materialengroep geeft met de inkopen van eigen stukken in 2019 tot nog toe blijk van een bijna perfect gevoel voor markttiming.

Umicore startte pas twee weken geleden na een pauze van een half jaar weer met de inkoop van eigen aandelen, maar gaat sindsdien behoorlijk in overdrive met die eigenliefde.

Vorige week kocht de materialengroep 205.670 stukken van zichzelf tegen gemiddeld 37,58 euro, wat de teller sinds de heropstart op 1,275 miljoen stukken brengt. Goed voor een belang van 0,52 procent in het kapitaal.

De timing zit alleszins snor. Gemiddeld betaalde Umicore 35,45 euro per aandeel. Bij de huidige beurskoers (maandag bij slot 39,70 euro) dus al een latente meerwaarde op de ingekochte stukken van goed 5 miljoen euro.

Umicore startte de inkopen weer op toen de aandelen een derde onder hun zomerse piek noteerden. In die zomer van 2018 grossierde de materialengroep in records op de beurs, dankzij het wereldmarktleiderschap in batterijmaterialen die de snel groeiende vloot elektrische auto's in de wereld op de weg moet houden.

Sindsdien is het enthousiasme bekoeld. Het halfjaarrapport in augustus bevatte al wat schoonheidsvlekjes, in december temperde de groep haar prognoses door de crisis in de autosector en de lagere kobaltprijzen en vorige maand maand volgde bij de voorstelling van de jaarcijfers de boodschap dat de kopwinden zich ook in 2019 doorzetten.

Volgens het jongste jaarverslag dienen de ingekochte aandelen vooral om te vermijden dat aandeelhouders verwateren door aandelenopties voor het management. Al sluit het bedrijf niet uit dat de aandelen gewoon vernietigd worden, als dat de beste manier zou zijn om 'overtollige cash' aan het werk te zetten.